【虐待男童】2歲男童遭保母拗手再強行餵食 被攝影機拍下全程不斷掙扎

▲ 保母對2歲男童拗手兼捂口，強行餵食。

不少父母要出外工作，未能親自照顧小孩而聘請保母幫忙，近日美國有一宗保母對幼童粗暴餵食的片段曝光，保母不但從後捉著2歲幼童的小手「屈」在身後，更用手捂著男童的口強行餵食，其行為被隱閉攝影機拍下，行為令人感到憤怒。

據《WITN》報導，10月26日在美國北卡羅來納州一名保母羅韋(Lauren Rowe)被偷拍到虐待一名2歲男童，由於男童不肯進食，保母羅韋就從後捉住他雙手，更「屈」在身後強行餵食。男童不停哭鬧，掙扎，更試圖從高腳椅上下來，更大喊叫「爸爸！爸爸！」，及大喊「不要！」。

▲ 虐待2歲兒童的保母羅韋。（圖片來源：dailymail）

不過羅韋未有停止，更不斷用匙羹將食物塞進男童嘴裡，再用手一直捂著男童的口，不准他把食物吐出。

男童一直在哭，羅韋就不斷歉他說「吃你的食物吧」，又會對男童怒吼：「我們今日要學習。你要學習吃你的食物，那我們就大功告成。」

▲ 保母羅韋對幼童粗暴餵食，拗手兼捂口。（圖片來源：dailymail）

當天，男童的父母出外工作，在休息時就利用網路攝影機看看兒子在家的實況，便發現羅韋對自己兒子作出的粗暴行為，他們便立即回家。父親指，當時只錄下羅韋兩小時的行為，回家後更發現兒子兩隻手臂都有瘀痕，他們立即解僱羅韋。

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▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 男童試圖從高腳椅上下來，更大喊叫「爸爸！爸爸！」。（圖片來源：dailymail） ▲ 2歲男童被粗暴對待。（圖片來源：dailymail）

他們將片段放到facebook上，希望可以引起家長們的關注，更提醒大家不要聘請該名保母。奧格爾斯比寫道「我們對兒子的遭遇感到很傷心，並對此事感到十分憤怒。」結果，警方最後以涉嫌虐待兒童拘捕羅韋，准許她以2,500美元（約港幣1.9萬）保釋，並將於11月8日提堂。

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責任編輯：王明芳