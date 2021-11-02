【安心出行】藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」　網民批評商家賺「陰質錢」

▲ 藍田匯景商場一間手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」。

市民昨日起，進出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，須強制使用「安心出行」流動應用程式。不過，有很多長者或低下階層未必有智能手機或不懂如何安裝有關應用程式，有網民昨於社交平台指出，藍田匯景商場一間手機店，開價80元為長者安裝有關程序，其做法惹起爭議。

有網民昨日於社交平台群組發貼文，指自己昨日行經藍田匯景商場一間手機店，目睹一名伯伯向店舖職員查詢如何安裝「安心出行」應用程式，職員隨即開價80元作代為安裝的費用，不過最後因為趕時間而離開現場，未知最後伯伯有否付款，便決定發貼文，提醒其他人要留意有關情況：

今日行過藍田匯景，喺某中醫附近嘅手機舖，見到有一伯伯問職員點裝“安心出行”app，職員居然開價$80，個伯伯好似好肉痛咁。我因為要趕巴士，見唔到最後伯伯有無俾錢...希望留意吓身邊嘅長者，佢哋好多都冇裝「安心出行」同唔識裝。大家可以幫幫手，免得俾人掠一頸血。

不少網民得知有關消息後，在貼文下批評店舖的做法是賺取「陰質錢」，亦有人批評要求市民進出公共街市等地方，須使用「安心出行」流動應用程式「成件事最後害嘅係基層」。

點樣吖！老人錢都賺…！有無搞錯！

咁都要厄（呃）長者 唔奸不成商

我住藍田，事實個（嗰）到很多黑店！

不過，有網民在貼文下提出相反的意見，認為「要有服務就要俾錢」：

唔識就要俾人賺㗎啦，好出奇咩，有服務就要比（俾）錢架啦，你當人開保良局定樂善堂呀樓主。建議樓主開善堂免費幫人裝，包排長龍。

資訊科技商會榮譽會長方保僑今早於電台節目中指出，安心出行實際操作並不困難，步驟簡單，但對長者或有困難，建議在程式中設置簡易版，將字體放大、列明使用的步驟及日、夜間模式等，方便長者及視障人士使用。他提到，若市民手持二維碼進入場地的操作亦不複雜，但有私隱上及辨認身份上的難度。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩