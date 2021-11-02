【絕世好業主】愛犬咬爛牆角絕世好業主不介意　租客細數3大窩心事：我好幸運

▲ 有租客飼養的寵物犬咬爛家中牆角，好業主坦言不介意。

今時今日，好業主和好租客同樣難求。一名女租客近日在網上發文，指家中愛犬咬爛租住單位的牆角，她立即拍照通知業主，承諾會負責相關的維修費用。未料業主不但沒有怪責，反而第一時間關心事主有否受傷，窩心舉動令事主大讚對方是「絕世好業主」。

▲ 1歲唐狗Cola咬爛家中牆角。（事主提供相片）

愛犬咬爛牆角 業主毫不介意

最近一名女網民在Facebook群組「唐狗之家~支持領養」發帖，分享其飼養的1歲愛犬Cola，日前趁無人在家時咬爛單位內的牆角。事主發現後第一時間拍照向業主道歉，並承諾將來退租時會負責維修費用。

▲ 事主跟業主的對話截圖。（「唐狗之家~支持領養」FB圖片）

惟業主收到訊息後，不但未有發怒，反而首先關心事主的情況。而當事主指「元兇」是自己的愛犬後，業主亦絲毫未有介意，反而著事主不用擔心。

租客：Omg慘啦！將來退租我負責返呀，對唔住呀 業主：你有冇整親？有冇受傷？ 租客：冇呀，係我隻狗咬到咁，冇諗到咁刁鑽角度都俾佢咬到。唔好意思呀 業主：小事啦，不用介意，狗狗無心

業主3大窩心舉動

1. 五年來從未加租

事主透露租屋5年來，即使業主早前失業，也從來沒有加租，而業主亦表示來年不會加租：

我又假設時勢艱難，所以來年不會加租。

2. 家電損壞即出錢維修

另外，事主憶述有次馬桶破爛，業主同樣先關心事主有否受傷；而另一次熱水爐壞掉導致事主兩天不能在家洗澡，業主對此深感抱歉，並立即出錢維修。

因為令我兩日冇涼沖唔好意思前唔好意思後，全部都係佢俾錢維修，俾著第二個一定話係我自己用爛要我自己俾錢整。

3. 主動關心租客

事主表示每個月交租後都會WhatsApp告之業主，但有一次忘記通知對方，業主數天後主動聯絡事主，

唔係催交租，因為佢都睇到係入咗數，佢只係擔心我會唔會有咩事。

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網民大讚好業主

對於業主各種窩心的舉動，事主直言自己非常幸運能遇上好業主，每當住處有事發生時，對方都會先關心她的人身安全。她笑言將來退租時要「打個金牌俾佢：絕世好業主」。

我想表揚一下我個超級好業主！我真係好幸運，間屋有乜問題佢永遠第一時間問我有冇事！好人一世平安。

帖文一出引來大批網民熱烈回應，紛紛留言大讚業主是一名好業主，「世紀大好人」、「好人有好報」。另外有網民稱讚事主是負責任的好租客，形容是「雙贏」局面，「好業主難求！好租客亦難求！彼此珍重！」

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同時有網民笑問業主有否其他單位出租，「如果佢有盤出租，可以通知大家」，其後事主應網民要求詢問業主，對方回應指沒有其他租盤放租，令不少網民大失所望，而事主笑言自己是「幸運兒」。

▲ （「唐狗之家~支持領養」FB圖片）

帖文內容獲發帖者授權發布。

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責任編輯：王明芳