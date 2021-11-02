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【2021聖誕節】朗廷酒店聖誕餐飲及住宿優惠　包雙人早餐＋雙人午餐＋額外升級餐飲體驗

休閒消費 18:22 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一年一度的聖誕節即將來到，香港朗廷酒店於12月1日以年度聖誕樹亮燈儀式為佳節揭開序幕。節慶期間香港朗廷酒店所有餐廳及酒吧均提供傳統節日佳餚及體驗，包括現場聖誕詩歌、芭蕾舞表演、聖誕老人造訪及其他慶祝活動，讓大家感受濃厚聖誕氣氛。

聖誕節期間，香港朗廷酒店會邀請多個合唱團於12 月 18 日至 26 日晚上 6 時，在酒店大堂表演傳統聖誕詩歌。在此期間，客人可於每天晚上 7時05分免費享用應節的香料酒。

香港朗廷酒店。（圖片由朗廷酒店提供）

除此之外，還有來自毛妹芭蕾舞學院和亞洲舞蹈協會的年輕芭蕾舞演員將於 12 月 12 日及 19 日下午 3時15分表演胡桃夾子芭蕾舞的節選。與此同時，聖誕老人將由 12 月 18 日至 26 日中午和晚上於酒店內為客人帶來節日歡樂。

節日相聚住宿套餐

香港朗廷酒店會在每間套房更添置一棵聖誕樹，節日相聚住宿套餐包括一晚典雅舒適的客房連自助雙人早餐，以及於廷廊細味中午佳餚。住宿套餐於2021年12月1日至2022年1月2日供應，以港幣1,388 元起入住高級客房一晚，另收加一服務費。

套餐包括：

雙人早餐。

於廷廊享用雙人午餐。

額外升級於唐閣、Bostonian Seafood & Grill 或 The Food Gallery享用多項非凡餐飲體驗。

按此了解及預訂優惠。

點擊下圖看更多：

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酒店餐廳聖誕餐飲

除了節日相聚住宿套餐，酒店的餐廳更有不同聖誕的餐飲。如廷廊會推出聖誕下午茶，甜點包括聖誕雪橇、黑加侖栗子慕斯蛋糕、甜蜜蛋糕杯等。The Food Gallery自助餐會有應節甜品，包括百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕及超吸晴的朱古力噴泉等。還有中式餐廳唐閣推出的七道菜節日晚餐如釀焗鮮蟹蓋及七頭南非鮑魚遼參等。

除了以上餐廳外，更有其他餐廳設有聖誕特色的菜式。詳情及其他折扣優惠可按此了解及預訂。

記者：蕭雅文

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