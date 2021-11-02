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【奶茶上癮】男子減壓把奶茶可樂當水飲　持續頭痛容易疲累醫生揭腦部血栓

健康 18:25 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名男子長期把奶茶、可樂當水喝，導致腦部出現血栓問題。

飲水不足，可引發不少健康問題。深圳一名男子因長期把奶茶、可樂當水喝，突然持續頭痛、四肢抽搐，在家昏迷。送院檢查後，醫生證實他腦部出現較嚴重的血栓問題，需做手術。

綜合內媒報道，該名王姓男子在深圳工作，愛喝奶茶，每日靠它減壓，曾一天喝10杯。一直以來，每當口渴，他就喝奶茶和可樂。最近他發現頭痛次數頻密、視力模糊、精神欠佳。有天他更突然昏厥在家，雙手麻痺，抽搐起來，被家人送往醫院救治。

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醫生檢查後發現，該男子出現較嚴重的腦靜脈竇栓塞（cerebral veno-sinus thrombosis），發現他顱內有近15cm的靜脈血管出現栓塞情況，遂做手術取出血栓。患者表示，近半年記憶力明顯下降，容易疲累。醫生指出，患者顱內壓力非常高，導致他意識出現障礙。術後患者表示，視力明顯改善了，頭痛情況也減少了。

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醫生：要多喝水多運動

醫生指，患者出現血栓問題與生活習慣有關，工作壓力大、經常加班、運動少，而且不自律地喝奶茶等飲品，並導致體重上升。他推斷，發病原因也與他每天喝過多奶茶、可樂有關。家屬表示，患者平日習慣不喝水，

他長期以來都是把奶茶和可樂當水喝，不喝水的，都是在旁邊隨手拿了喝，幾乎沒喝過白開水，經常提醒也沒當回事。

醫生指，出汗多、少喝水，容易形成血栓。他建議患者增加運動量，保持血液在一個較流動的狀況，並要多喝水，勿只喝飲料，否則會增加血液黏稠度。

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責任編輯：羅嘉欣

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