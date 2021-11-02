【奶茶上癮】男子頭痛昏迷入院證腦部血栓 醫生揭長期奶茶可樂當水飲惹禍

▲ 一名男子長期把奶茶、可樂當水喝，導致腦部出現血栓問題。

飲水不足，可引發不少健康問題。深圳一名男子因長期把奶茶、可樂當水喝，突然持續頭痛、四肢抽搐，在家昏迷。送院檢查後，醫生證實他腦部出現較嚴重的血栓問題，需做手術。

綜合內媒報道，該名王姓男子在深圳工作，愛喝奶茶，每日靠它減壓，曾一天喝10杯。一直以來，每當口渴，他就喝奶茶和可樂。最近他發現頭痛次數頻密、視力模糊、精神欠佳。有天他更突然昏厥在家，雙手麻痺，抽搐起來，被家人送往深圳寶安區石巖人民醫院救治。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醫生檢查後發現，該男子出現較嚴重的腦靜脈竇栓塞（cerebral veno-sinus thrombosis），發現他顱內有近15cm的靜脈血管出現栓塞情況，遂做手術取出血栓。患者表示，近半年記憶力明顯下降，容易疲累。醫生指出，患者顱內壓力非常高，導致他意識出現障礙。術後患者表示，視力明顯改善了，頭痛情況也減少了。

【最新影片推介】檸檬+白醋$20有找 天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

醫生：要多喝水多運動

醫生指，患者出現血栓問題與生活習慣有關，工作壓力大、經常加班、運動少，而且不自律地喝奶茶等飲品，並導致體重上升。他推斷，發病原因也與他每天喝過多奶茶、可樂有關。家屬表示，患者平日習慣不喝水，

他長期以來都是把奶茶和可樂當水喝，不喝水的，都是在旁邊隨手拿了喝，幾乎沒喝過白開水，經常提醒也沒當回事。

醫生指，出汗多、少喝水，容易形成血栓。他建議患者增加運動量，保持血液在一個較流動的狀況，並要多喝水，勿只喝飲料，否則會增加血液黏稠度。

最新影片推介：中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣