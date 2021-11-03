【陳柏宇演唱會】自覺能力不足勤練唱功　Jason臉慈心嚴不縱容囡囡

「情歌王子」、「隱世歌手」、「曬囡狂魔」，這些都是樂迷隨不同階段對陳柏宇（Jason）的稱呼，都是出自大家打從心底欣賞他的紮實的唱功與不造作的個性，而快將迎來第二次紅館演唱會的Jason，接受TOPick專訪時強調要帶來有自己更高參與度的作品！

Jason為了甚麼而奮鬥？

加入樂壇15年、將開第二次紅館演唱會，Jason以「Fight For___」作為是次演唱會主題，原來正正見證他對「陳柏宇」音樂的投入度大大增加。

Jason先解釋演唱會主題由來：「自疫情開始，我多了時間去思考自己的音樂事業有些甚麼，發現自入行起的發展也是由別人安排，譬如起首9年間的歌曲、形象，也是跟隨旁人認為應該出現於我身上的元素而做。」他也在思考為自己做了些甚麼，自覺歌唱能力不足於是決定上堂學習。

▲ （湯致遠 攝）

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他補充：「現時多了一種事業被自己掌控的感覺，知道如有任何成敗也是自己有份參與，不是只當成一件產品去完成。」現今的Jason希望投入更多，憶起過往是抱team-player心態：「歌手只是負責獻出聲線，製造出來的產物是屬於由團隊發展出來，多於獨立地屬於歌手，畢竟我也不是唱作歌手，也沒有太多題材想表達。」

聽到Jason的話就覺得充滿熱血，同時最重要的是他有一顆認清自己、不斷學習的心，絕對可以成為一眾樂迷的借鏡呢！

而Jason的最新演唱會海報更把熱血程度更加提升，皆因白底配上大頭畫像是由香港知名漫畫家馮展鵬操刀繪畫，沒有過多的修飾，Jason目光銳利地看著遠方，充滿鬥志的表情卻顯露出為目標奮鬥的那份一往直前的決心，就像是馮展鵬曾與作家喬靖夫一同創作的圖文小說《跑攻籃球》一樣，熱血滿瀉，以一個畫面激勵我們。

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既然Jason希望比以往更參與自身的音樂事業，即是意味這次演唱會有更多屬於「陳柏宇」的元素？

再踏紅館有驚喜？

從商討主題與流程方面，他說：「我與公司開了很多次會議，我經常會質疑自己的想法是否正確，又會想過不要太過進取，但今次一次決定all-out，畢竟演唱會的主題是鼓勵自己不要那麼容易退縮。希望自己為事業爭取更多，不要等待別人安排，讓事業真正屬於自己。」

向來有話直說的Jason坦白承認：「現時於音樂部份也不是參與很多，畢竟『唔識』」。深明自己不是「音樂底」的他未有打算鑽研作曲、編曲部份，參與挑選歌曲題材、選歌，其他範疇就交由專業人士完成。

眾人各司其職，作為主角的Jason就選擇在宣傳短片中貢獻，獨自構思短片的表達手法，曾於Instagram呼籲歌迷與自己一同背記歌詞，短片中的他坐在電腦螢幕前搜尋歌曲歌詞，相當認真地「做功課」。

現實的他有否成功背記歌詞？他坦承是不可能的事！「我上一次我紅館演唱會是不設提詞機，我想過『我不看字幕，大家會覺得是壯舉呢？』，重點應放在歌曲演繹而不是忘詞與否，但我也會盡力。」

▲ 演唱會海報

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自言慣於「望地下唱歌」的他，大爆曾向導演提出新奇想法：「你想我看著出面的話，可圍著舞台四面安排提詞機，觀眾會以為我整晚深情地看著他演唱。」他看得歌手的誠意不是出自於可否成功記得歌詞，自己也只好避開忘詞對表演失誤的影響。

Jason可以為歌迷帶來聽覺享受當然是毋庸置疑，但他指今次演唱會「有嘢玩」，又會否是再於紅館舞台上騷肌，甚至更進一步？他斬釘截鐵地拒絕：「因為不需要，做過便算，除非個唱是以騷肌為賣點。」

歌單方面，歌手大多會於演唱會中唱出大熱作品，他有感自己比以往少抗拒演唱初出道時的大熱作，如：《你瞞我瞞》、《I Miss You》，「的而且確某部份歌曲的節奏、分句，令我不太懂得如何演繹。我覺得也需視乎歌曲選擇、現場演繹、編曲、主題，不只看歌曲是怎樣。」他預告自己以後不會不唱慘情歌，歌迷可以好好期待了！

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隱世歌手愛穩定

Jason自入行以來都效力相同的唱片公司，與團隊並肩合作，又是否代表他是一個追求平穩的人？

此時，Jason「陳伯」上身大講看法，笑言愛好穩定不是壞事。他說：「我的性格就是追求穩定，通常追求穩定都是希望不退步，也不相信有人會希望自己不進步，穩定的定義就是不退步。」

他又分析自己有一段時間被稱為「隱世歌手」的原因：「因為那時我不會參與太多，怕自己的想法不太合適，如是當時作風搞笑，公司又未必想我當時的形象是這樣。」他再補充：「現時公司會比較吃力，因為我又會交出鬼主意，如果公司不能配合的話，我或會與他們激烈地討論，我又會比以往麻煩、有更多要求。」

▲ Jason曾奪2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮男歌手銀獎、我最喜愛的男歌手。（IG圖片）

囡囡萬千寵愛在一身？

Jason在歌唱事業上更加用力，他平日在社交平台上也有相當高的參與，為囡囡陳羿辰（Abigail）開設專屬Instagram帳號，不時上載囡囡的可愛相片與短片。

Jason與Abi「糖黐豆」相當溫馨，Jason太太符曉薇（Leanne）就曾於社交平台搞笑地「投訴」兩父女是「慈父敗兒」，Jason反擊指這是太太的閒話，又不忘稱讚自己：「囡囡在我的引領下，更獨立、更具自信，在媽媽身旁時就存有依賴。」

Abi轉眼間已經3歲，這位太太口中的「慈父」，認為自己不太縱容囡囡，既與她有像朋友般相處，又會以爸爸身份教導她。同時，「慈父」都有對囡囡有少許期望：「我希望她成為一個正直的人，其他事情也難以估計，難以估計她喜歡甚麼、成就，我也曾在自己的網上節目《吹水台》中講到每一個人的步伐不一，現時的期望不會與成就有關，只與人格有關。」

Jason指教育小朋友是相當具挑戰性，他提起Abi是不太喜歡落敗：「雖則她不知道何謂勝出，也一定想自己在與我跑步時獲勝，我需要慢慢引導她去知道何謂輸贏，當然現時為了替她建立自信，她也會有更多勝出的機會 。」

問到Leanne去年發生宮外孕導致流產，早前又因患有愛德華氏症而需忍痛人工流產，作為身邊人的Jason可否面對，他連聲回答：「面對到，面對到」，畢竟當時也沒有任何事情可以做。

或者大家也會好奇他現時會更加疼愛Abi，讓她集家人的愛於一身？ Jason確切地話：「不會，因為那個情況與我們對待Abi是沒有關係。出世後又是另一件事，不幸的事情發生在小朋友未出世時，再懷孕的話會在過程更加緊慎，但現時對Abi的愛也沒有太大變化，如有另一位小朋友的話就真有可能會分薄。」

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記者：陳淑霖

髮型：Alex So @ the attic

化妝：Jessica Chan

服裝：Junya Watanabe by ITeSHOP & Levi's