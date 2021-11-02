【情緒健康】逾半受訪學生有抑鬱表徵　青協籲學校、家長提高對青少年情緒健康洞察力

▲ 青協一頂調查顯示，約49%受訪中學生壓力指數偏高，以10分為最高分，壓力指數有7分或以上。（冼偉倫攝）

青協的調查顯示，約49%受訪中學生壓力指數偏高，以10分為最高分，壓力指數有7分或以上，學生最擔心是學業成績未如理想，有超過一半學生出現抑鬱徵狀；另有超過一半受訪學生出現抑鬱情緒表徵，青協認為，即使不等於他們有抑鬱症，情況仍令人擔憂。

青協今年10月以問卷訪問超過3,669名中一至中六學生，發現新學年開始後，不少中學生感到大壓力，以10分為滿分，約49%學生自評壓力指數有7分或以上，約40%自評4至6分，而1至3分則只有約11%。面對新學年，學生最擔憂的事情依次為「成績未如理想」，佔約39%、「功課繁重，沒有私人空間」，佔約38%、及「應付頻密的測驗考試」，佔約36%。

青協亦於問卷加入美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，約52%學生的抑鬱情緒評分達16分或以上，代表出現抑鬱情緒表徵，與前年調查數據相若。他們過去一星期較常出現的抑鬱徵狀包括難以專注在要做的事上、以往不受困擾的事，都變得感到煩惱及睡得不好。

調查又發現，約35%受訪者每天均睡6小時或以下，約43%每天運動時間平均在20分鐘以下，約37%每天平均的屏幕時間更在6小晚或以上。在出現負面情緒時，約48%受訪學生會以打機方法應對，亦有分別37%及36%學生選擇睡覺及看影片。

青協認為，調查反映學生在開學後睡眠及運動量不足，屏幕時間亦因網課增加，加上不少學生以「打機」作為應對負面情緒的方法，因而引致學生更大健康風險，例如導致肥胖及人際關係疏離等。

青協「關心一線 27778899」於2020年9月至2021年8月期間，分別處理19,445宗與情緒相關的求助個案，較去年上升2,972宗；另有11,355宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「讀書壓力」、「及朋輩關係」為最主要範疇。

青協單位主任許強懋分享熱線及網上曾處理的個案，一名中五學生在開學後，由於課程緊密，加上去年未能專注網課，導致現時難以跟上課程進度而感到焦慮，常常出現心跳加速、頭痛及失眠。在缺乏充足的休息下，其學習狀態進一步被影響，造成惡性循環，「影響整個生理健康」。該名學生亦因此失去自信心，認為自己沒有價值，各方面均做的不好。

青協學校社會工作組組長林錦芳亦分享，一名中一學生生成於單親家庭，其母長期在國內工作，故日常由長者照顧，該名學生為人正直，被老師選為班長，惟亦因而與同學關係不太好。一次該學生請了數天病假，學校發現其致電母親要求回港陪伴及照顧自己，惟其母認為其「用情緒要脅自己」未有理會，最後該名學生服藥自殺需送院治理。

青協認為，作為家長、老師及成年人，應學習提高對青少年情緒健康的洞察力及敏感度，嘗試代入其角度，多聆聽及理解他們。對於開學後，先後發生有學生墮樓疑輕生事件，青協副總幹事徐小曼說，涉及懷疑自殺的問題成因複雜，通常絕非只為單一事件而萌生一念之差，建議學校識別受情緒困擾較嚴重的學生，並在校園建立「求助不是弱者」等文化，亦可考慮設立讓學生喘息的空間，她又鼓勵有需要學生應主動尋求協助。

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記者：洪芷晴