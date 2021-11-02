PolyU HKCC多元化副學位課程　升學率逾九成

▲ PolyU HKCC一共開辦30多項優質的副學士及高級文憑課程。

專訊｜香港理工大學專業及持續教育學院（CPCE）轄下的香港專上學院（PolyU HKCC）秉承提供優質專上教育的理念，自2001年成立以來，致力開辦副學士及高級文憑課程。2021年，學院畢業生升學率高達90.7%，創下歷年新高，當中77%更成功銜接本地8大院校頒授的學位課程（包括自資課程），成績斐然。多年來，PolyU HKCC都是全港升學率最高的大專院校之一，為追尋「大學夢」的DSE學生提供最佳的非聯招途徑。

PolyU HKCC目前開辦30多項副學位課程，涵蓋文、理、社、商範疇，也有設計及健康學專科，課程不但切合同學的不同興趣，亦迎合各行各業對人才的需求。CPCE副院長（發展）兼PolyU HKCC院長梁德榮博士說，學院所有課程均嚴格依循理大的質素保證機制，除了每年定期檢討及諮詢持份者意見外，亦會適時審視課程內容能否達到預期學習成果。

▲ 梁院長表示，學院適時檢討課程，提升質素。

PolyU HKCC深明全球化的趨勢，推展為期5年的課程基準比較計劃，將學院各個課程與其他本地或海外院校同類課程作比較，範圍包括課程內容、教學方法、師資及學習環境等。該計劃將於2021/22學年結束前完成，學院將整合結果，檢討成效，制定措施去優化課程質素、校園設施和學習支援等，為學生提供更優質的教育。

增辦課程 配合市場變化



因應瞬息萬變的市場及時代更迭下學生興趣的轉變，PolyU HKCC適時研究增辦新課程，確保能夠促進學生的學業及事業發展，抓緊發展機遇。以本學年為例，學院計劃開辦「工程學高級文憑組合課程」，當中包括3項課程，除了現有的飛機服務工程和機械工程，亦將增設全新的電機工程，對工程學有興趣的學生修讀這些課程，副學位畢業後可升讀PolyU SPEED（提供榮譽學士學位銜接課程）或其他本地大學的對應學位課程，踏上日後成為專業工程師的路途。



設獎學金 鼓勵在職人士重返校園



另外，為支持在職人士重返校園修讀副學位課程，提升學歷，學院於兩年前成立「重返校園獎學金」。梁院長形容，職場能夠鍛練學生待人處事的技巧，他們擁有較豐富的工作及人生經驗，可將這些經驗與課堂知識融會貫通，學習事半功倍，因此他們的成績大多非常優異。以2020年第二屆「重返校園獎學金」為例，18名得主的GPA達3.38或以上，部分得主更取得最高GPA 4.0的佳績。學院未來將繼續鼓勵在職人士重返校園，創造更多元的校園環境。



多元課外活動 推動學生全人發展



CPCE重視轄下PolyU HKCC及PolyU SPEED學生的全人發展，因此，CPCE學生事務處（CSAO）每年均舉辦逾360項課外活動，包括輔學課程、英語和實用中文/普通話提升課程、領導及管理培訓計劃、師友計劃、青年企業家計劃、國際化和文化交流計劃，以及香港、中國內地及海外工作實習計劃和社區服務，並設十多項獎學金及培育基金，讓學生發展興趣和潛能，享受多姿多彩的校園生活。



實習活動能讓學生以另一種身份迎接挑戰，因應疫情關係，海外實習暫緩進行，CSAO遂與本地和10個國家逾15間企業合作，推出為期一個月的虛擬海外工作實習計劃，利用互聯網完成實習機構委派的工作，汲取寶貴的工作經驗。



畢業生分享

劉子駿

健康學副學士畢業生

升讀香港中文大學護理學士學位課程



成功實現「大學夢」的PolyU HKCC健康學副學士畢業生劉子駿憶述，在學期間遇到不少良師，除樂意解答各種有關升學和就業等問題外，更協助學生撰寫推薦信及尋找實習機會。同時，在學院的安排下，他在疫情期間仍能到輝瑞藥廠實習，幫助醫護人員為會員進行健康檢查等，親身體驗醫護工作實況。縱然DSE失利，他卻以優異成績於PolyU HKCC畢業，更順利升讀香港中文大學護理學士學位課程。

李嘉媚

社會工作高級文憑畢業生

升讀香港理工大學社會工作

（榮譽）文學士學位課程



社會工作高級文憑畢業生李嘉媚稱，課程提供大量實習機會，學生可按個人興趣選擇實習計劃，即使未能參與所有實習活動，也可從講師豐富的前經驗分享中得知職場實況。嘉媚已於今年9月開始在理大修讀社會工作（榮譽）文學士學位課程，享受大學生活。

PolyU HKCC

電話︰3746 0123

電郵︰ccadmission@hkcc-polyu.edu.hk

網址︰www.hkcc-polyu.edu.hk



（資料由PolyU HKCC提供）