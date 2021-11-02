【消費優惠】港鐵旗下商場送岀850萬電子優惠券　一文看清領取方法

▲ 港鐵公司旗下商場推出「一Click即搶全城賞」推廣活動，送出850萬元、超過2萬個電子優惠券名額。（資料圖片）

港鐵公司旗下商場推出「一Click即搶全城賞」推廣活動，送出850萬元、超過2萬個電子優惠券名額。MTR Mobile登記用戶可於11月8日下午2時起，透過MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式領取限量2萬的港鐵商場400元指定類別電子優惠券及限量1千的港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券。

此外，聖誕於商場消費更有多款人氣產品五連賞，包括電子產品及聖誕禮物換領，頭炮有包括iPhone 13（256GB）等，於場內指定時裝及美容商戶消費可獲5倍商場積分。

港鐵商場優惠一覽：

1. 一Click即搶全城賞（每人最多獨得900元電子優惠券）

活動時間：11月8日下午2時起

1) 點選「我的獎賞」

2) 在「禮遇」内點選「一Click即搶!」

3) 可看到「剩餘數量」及點選「立即領取」以搶電子優惠券。

每位登記用戶最多可以領取港鐵商場400元電子優惠券1套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券1張，先到先得，送完即止。

適用類別 優惠券 時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品 100元電子優惠券，消費滿400元方可作100元使用 美容 100元電子優惠券，消費滿400元方可作100元使用 電器及電訊 100元電子優惠券，消費滿400元方可作100元使用 鐘錶及首飾 100元電子優惠券，消費滿400元方可作100元使用 時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶 500元電子優惠券，消費滿2,000元方可作500元使用

2. 人氣電子產品換領5倍商場積分

推廣日期：2021年11月15日至2022年1月

換領時間：正午12時至晚上9時

參加方法：下載MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，以MTR分換領參加通行證，於指定期間在參與商戶消費滿指定金額，即可用超抵價換領指定禮品。

優惠：

1. 於指定商戶消費滿指定金額即可用低價換領電子產品，包括iPhone 13（256GB）等，數量有限，先到先得。

2. 11月4日起，於場內指定時裝及美容商戶消費可獲5倍商場積分。

以上優惠適用於港鐵旗下商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

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記者：黃穎津