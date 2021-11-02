仁大媒體設計與虛擬實境科技（榮譽）文學士課程　理論與實踐並重　培育學生裝備未來

▲ 香港樹仁大學甫創校已設有新聞與傳播學系，當中開辦的課程緊貼社會及行業發展，備受業界推崇。

專訊｜半個世紀前創立的香港樹仁大學（下稱仁大），一貫注重推廣人文精神及學習自由，並提供多元化進修階梯，至今開辦17個學士學位（包括1個合辦學士課程）及21個研究院課程。院校確信通過悉心培育，可使一眾學生發揮所長，展翅高飛，迎接璀璨未來。

當中備受業界推崇的香港樹仁大學新聞與傳播學系成立於1971年，為現時本港新聞傳播和公共關係與廣告（PRA）的主要教育機構之一，享有豐碩教學成果。隨着數碼科技的訓練在傳媒行業中愈趨重要，院校於2021新學年更開辦新聞及傳播學系的媒體設計與虛擬實境科技課程，助學生為投身業界作好準備。



深入沉浸式科技 奠定堅實基礎



該項課程設計着重理論與實踐並重，讓學生可掌握媒體設計基本原理和最先進的沉浸式科技（Immersive Technologies），包括虛擬實境（VR）和擴展實境（AR）等技術，並學習傳播理論、傳媒專業技巧及商業知識，以應用到數碼媒體及創意工業上，同時集中研究和探知市場和受眾對VR和AR技術的需求。



此外，課程更透過傳授傳播理論和技術、多元媒體設計和商業思維，讓學生具備堅實的創業基礎，畢業後可開展個人媒體創作事業。課程亦重視訓練學生獨立、批判和道德思維能力，達至院校致力秉承的人文教學優良傳統。



課程涵蓋4大範疇 傳授專業知識



為配合全方位的教學目標，課程涵蓋4大範疇，其一是「媒體設計與虛擬實境科技基礎」（MDIT Foundation）︰藉教授各種新聞及傳播基礎理論和實務製作、新媒體平台及虛擬實境科技相互結合，提供學習媒體創作的穩健基礎。當中包括攝影、影音製作、視覺傳藝、編輯及寫作、公關、廣告、市場推廣及營銷等；其二是「用戶介面/用戶體驗設計」（UI/UX Design）︰因應業界近年對用戶介面或體驗的設計人才需求甚殷，課桯讓學生修讀互動設計原理，繼而深化學習各種貼近市場的設計，結合廣告行銷、市場推廣及商業課程，貼合市場需要。



其三是「虛擬/擴展實境科技」（VR/AR Immersive Technology）︰將VR、AR及延展實境（XR）等最新的虛擬及擴展實境科技，作為課程核心，助學生創建各種嶄新模式的媒體創作，如傳訊、視像藝術、廣告宣傳、網絡遊戲和娛樂等；最後是「企業創新」（Entrepreneurship）︰提供多個與創業相關的科目，如資訊行業的創業與新產品開發、數碼創業精神等，期望令學生掌握充分知識，開拓企業新方向。課程亦專門安排學生於三、四年級參加暑期專業實習，從中結合業界的經驗，進行畢業研究項目（Capstone Project）。



特設實驗室 支援課程教學



在教學設施方面，校園特設虛擬實境實驗室及大數據實驗室，透過支援媒體設計與虛擬實境科技課程的教學，配合VR Cave、VR眼鏡或頭戴裝置，以及高效能電腦及大數據運算系統，促進學生了解沉浸式科技內容，並發揮創意，確保可將VR、AR及XR技術應用於內容設計等研究項目。



同學修畢課程後的就業出路亦相當多元化，可從事跨媒體設計、VR/AR/XR應用開發、用戶介面或用戶體驗（UI/UX）設計和開發、廣告及市場行業、品牌推廣、商品或服務營銷、數碼商業、展覽統籌、網絡遊戲設計，以及傳媒或網上媒體等相關工作。



另一方面，仁大資訊日將於11月6日舉行，新聞與傳播學系更邀得知名資訊科技品牌「Green Tomato綠蕃茄」講解現時UI及UX的應用，歡迎各同學、家長及老師出席。除了仁大招生處Facebook（@UAO.HKSYU）將現場直播外，錄製版也會上載於資訊日網站。

▲ 香港樹仁大學新聞及傳播學系開辦媒體設計與虛擬實境科技課程，助學生可掌握媒體設計基本原理和先進的沉浸式科技。

▲ 香港樹仁大學新聞及傳播學系開辦媒體設計與虛擬實境科技課程，助學生可掌握媒體設計基本原理和先進的沉浸式科技。

仁大資訊日

主題︰UX和UI的世界

講者︰陸浩熹及郭偉杰（綠蕃茄有限公司）

日期︰2021年11月6日（六）

時間︰下午12時45分至1時30分

地點︰北角寶馬山慧翠道6號樹仁大學研究院綜合大樓RLG208

網站︰https://infoday.hksyu.edu



（資料由樹仁提供）