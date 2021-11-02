【校長專欄】子女被警告成績欠佳須終止活動 校長：脅迫方式不能提升學習興趣

▲ 鄭校長認為，活動有益學生身心發展。

你認為孩子參與課外活動有何價值？是為空餘時間找點調劑身心的活動？學習一點課外知識和技能？抑或為將來報讀大學的履歷表累積紀錄？

我校早年已把課堂以外的活動從課外活動 (Extra-curricular Activities) 這名稱改為聯課活動 (Co-curricular Activities)；意謂這些活動並非學習以外，可有可無，而是課程學習的一部分，扮演相當重要的角色。然而，這種概念上的轉變並非把名字改換一下就能達到效果，而是整個學校社群，包括老師、學生和家長都要共同擁抱這活動的價值。

曾聽過一位家長這樣說：「我支持孩子參加聯課活動，但我會告誡孩子假如他成績追不上，我就會暫停他的聯課活動，並由他最喜愛的那一項開始，以此鼓勵他力爭上游。」這種脅迫的方式既不能提升孩子對學習的興趣，也反映家長對活動價值的誤解。

聯課活動除了讓孩子學習一些課本以外的知識和技能，更重要的是它對孩子身、心、社、靈全人健康成長的貢獻。很多學校推廣「一生一體藝」，旨在鼓勵學生在追求學業進步之外多關注自己的身體健康和精神健康；制服團隊和隊制活動講求團隊合作，讓孩子拓闊社交圈子，磨煉人際相處技巧；至於靈性培育，本校尤為重視，希望幫助孩子認識造物主和祂在我們每個人身上的旨意計劃。

我校在10月下旬已全校恢復全日上課。很多家長以為我計較著學生的學習時數，其實我是緊張學生能否參與課堂以外的聯課活動。這個及時的全校全日復課安排讓學校能在10月底舉辦本年度陸運會；每當我看到孩子們在運動場上馳騁、在看台上吶喊歡呼，心底總是泛起絲絲暖意，相信學校生活就應該是這樣，孩子就在這些活動中成長起來。

最新影片推介：