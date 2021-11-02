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【全民造星IV】花姐質疑子涓是否適合入女團　曾業喬黃敏蕎成《造星》史上最年輕對決

娛樂 15:25 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

16歲參賽者阿妹被花姐點名為女團合適人選。

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》在昨晚（11月1日）播出首人集，在今晚（11月2日）播出的《全民造星IV》第2集，繼續由當奴、鄭融及朱栢康任評判。

曾以女團身份出道的夏子涓（子涓）在首輪面試時，被花姐（黃慧君）質疑：「因為想Solo，所以你曾經用錢去離開女團。你好清楚自己唔想做女團，點解要行返轉頭？」

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夏子涓被花姐質疑是否適合參加女團。

子涓表示《全民造星III》令她發現原來自己都享受做女團的過程，亦可找到一班對女團理念相近的朋友。她指只要有舞台，無論是以個人或團隊都希望能有機會參與，並表示較相信將來《全民造星IV》的女團團隊。

而輪到子涓上場與對手展開對決時，梁祖堯更打給上季擔任子涓的導師林二汶直播整場對決。

評判之一的鄭融在子涓表演完後與她相擁而泣，表示看到對方的進步。

深受台前幕後喜愛的燒賣將與同齡的阿妹比賽。

年輕參賽者對決

此外，更上演《全民造星》史上最年輕的對決，由兩位都只得16歲的參賽者曾業喬（燒賣）對戰黃敏蕎（阿妹）。

燒賣的表演獲得評判的欣賞，而阿妹則被花姐直指是女團的人選，到底評判與導師之間會否又再次出現分歧呢？

撰文 : TOPick柴犬出動

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