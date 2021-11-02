【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校

▲ 陳思銘指識男仔要學麥明詩， Lousia反擊：會考後故意揀男女校

英國升學顧問陳思銘日前與十優港姐麥明詩的媽媽麥何小娟，出席一個電台訪談，主要分享教育經驗。陳思銘昨日在其個人Facebook以《識男仔要學麥明詩》為題撰文，指Louisa Mak 出身女拔萃，升學劍橋法律系，公認才貌雙全，回香港毅然投身 TVB 港姐選舉獲選冠軍，取得可貴的影藝經驗之後，又另修美國法律專業文憑，取得那邊的律師資格，然後再成為國際管理諮詢公司當顧問。

短短七八年，華麗轉身之頻密有如高台花式跳水，豈止三百六十度顫倒花式，其中有何秘訣？麥媽咪說女兒自小已經表現叛逆個性，喜歡扮靚，而且不諱言要自由。去英國讀寄宿學校，故意要選一家男女校，講到明是想「識男仔」。

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帖文中指，麥媽咪同意女兒的說法：「大學前後多認識一些甚至不同國籍的男朋友，也是開拓人生視野，豐富經驗。而經驗不只是生理方面，而是文化、社會、江湖。」

陳思銘又指，香港的DGS也不是等閒學府。在生產線的上游，先有香港的精英教育奠定第一步，包括入學時的篩選，才有寄宿學校的中游，劍橋的下游，三段千錘百煉，才成就了一個 Louisa。

不過，事件中的女主角麥明詩今日(2日)下午在Facebook反擊，指媽媽與陳思銘一同出席分享會，但陳思銘卻錯誤引用了很多其母親沒有說過的話，希望對方可以致電或WhatsApp向她本人求證，以免出錯。

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麥明詩回應自小喜歡扮靚的描述，她否認指﹕「自小喜歡扮靚，會考嘅時候就唔會咁款啦。」她又指，會考後故意選擇男女校相當正常，因為自己在女拔已讀了11年時間，若果再讀女校有可能心理會不太平衡，轉換環境可以學習與不同人相處。

最後她提到，媽媽真是好放心讓她體驗不同的新事物，母親再從後作支援角色，她覺得這樣的教育相當好。

惟出帖兩小時後，麥明詩再發帖指﹕「萬事以和為貴，經過溝通之後，了解到陳先生的好意，雙方各有誤會，為互相尊重及以免再為公眾添麻煩，大家同意一起移除文章，謝謝大家」

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