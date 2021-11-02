【迪士尼】迪士尼明年將設新夜間城堡匯演　每周有三晚表演時間

▲ 迪士尼全新多媒體夜間城堡匯演將於明年登場。（迪士尼提供）

迪士尼今日（2日）宣布，全新多媒體夜間城堡匯演將於明年登場，並加入多種特效，至於真正播出的時間，園方則未有詳細交代。

迪士尼宣布明年一系列的活動，包括明年每逢周五至周日晚間，迪士尼將設夜間城堡匯演，放映多個迪士尼及彼思故事主角的人生片段，糅合迪士尼人物的情節片段、獨有樂章，透過多媒體效果在城堡呈獻，包括城堡上色彩繽紛的投影、配合故事主題構思的水幕投影、燈光、激光、噴泉、火焰以煙火和煙花效果等。

此外，「奇妙處處通」現有會員可享有限時提前續會優惠。由即日起至11月19日，「奇妙處處通」會員續會或升級至白金卡或金卡會籍（長者「奇妙處處通」及續會至銀卡會籍除外），即享7折優惠，更可額外獲贈1個月會籍。

迪士尼明年活動一覽：

活動 時間 內容 「奇妙年年」 新春活動 1月至2月 農曆年間，跳跳虎將成為虎年主角，參與「奇妙年年」新春活動。 夏日活動 6月至8月 參與彼思好友的「反斗夏日大玩水花」派對，一同濕身暢玩。 反轉迪士尼 9月至10月 萬聖節之際，一班迪士尼朋友及惡人將現身一年一度的「反轉迪士尼」主宰樂園，日夜派對狂歡。 A Disney Christmas 11月至12月 聖誕佳節，樂園漫天飄雪，米奇和一班迪士尼朋友會一同歡度「A Disney Christmas」。

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明年新登場娛樂：

Duffy的最新「萌」友LinaBell將於明年秋季登場。

配合明年多套Marvel超級英雄電影上映，香港迪士尼樂園亦將有新超級英雄登場，跳出大銀幕現身樂園。

美食：樂園及酒店餐廳平均每月將推出超過30款全新餐飲美食，包括大冒險家餐廳將推出全新半自助餐、「皇室佳釀美食節」將推出新版本，可以全新方式在樂園各處品嚐更多得獎美饌及創意料理。

購物：迪士尼指明年將會是歷年最多新品推出的一年，樂園將每月推出超過200件新品，包括全新家居系列、一系列全新迪士尼朋友服飾等。迪士尼亦將陸續推出多款獨家收藏品。

Staycation：入住香港迪士尼主題酒店，可足不出埠，亦有置身異國的感受。

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記者：黃穎津