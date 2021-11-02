【新冠肺炎】「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程　乘客可全額退款或改期

▲ 「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程，乘客可全額退款或改期（資料圖片）

郵輪「海洋光譜號」上月21日驗出復陽，衞生防護中心指令其停航21日，至11月11日始准再招待客人，皇家加勒比國際遊輪今（2日）再宣佈，取消海洋光譜號原定於11月4日、6日及8日的三個航程。對是次受政府公布停航影響的乘客，將全額退回已支付的船票費用及港務稅費。

乘客亦可以改期至11月11日至2022年1月9日期間「海洋光譜號」香港出發的海上遊航次（*2021年12月1日、12月24日及12月30日出發航次除外，可查詢官網了解航次信息），改期至同一類別客房相等晚數之航次將享受價格保護政策（*根據航次實際房型可預訂情況而定）。另外，每間客房原本附帶的船上消費額，可保留轉移用於改期航次的船上消費。

而原定10月24、28、31日出發之受影響乘客均可以受價格保護，連同賬戶内之船上消費額改期到相等晚數之航次。相關詳情請查詢官方預訂熱線及所屬旅行社。

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責任編輯：鄧凱文