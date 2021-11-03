【醫生育兒】醫生媽媽准子女打機吃快餐　採開明放養育兒：凡事適量便OK

▲ 司徒達燕醫生笑言，行醫時見盡各盡兒童病患及生離死別，故個人都會睇開一點，不會過於逼迫子女，小朋友應玩時讓他們玩得盡情盡興，做父母要開明些。

近來熒光幕正播放有關兒童醫院的電視劇集，讓大眾可一窺兒科醫生的工作。

現實中的小兒外科專科醫生司徒達燕，26年的行醫生涯，見盡林林總總的兒科疾病，陪伴病人走過康復路、成長路甚至短促的人生。歷練中的領悟：沒有甚麼比快樂健康的人生更重要。

行醫志向人人不同，但司徒達燕醫生的原因卻頗有趣，是父母覺得她不是從事朝九晚五坐寫字樓工作的人。「因為我性格固執、不喜歡聽人講，他們說，我最好做自己可以話事的工作，不如去做醫生啦。」

立志讀醫

父母並非從事醫學相關工作，有親友是醫生，略知他們工作情況，於是覺得女兒適合做此範疇。「聽得多入了腦，小時候接觸都是家庭醫生，能夠做自己工作不用打工確實不錯。這是我想做醫生的最初想法。」

她中學時參加不少社會服務，如到幼稚園、孤兒院和老人院，陪小孩子、長者聊天，既享受其中也開闊了眼界。「我只是一個中學生所識的不多，但一樣可以幫到人，也得到對方欣賞。做醫生同樣可接觸和幫到不同的人，由此想，行醫的性質也適合我。」

▲ 獲頒授外科醫生學院院士。（被訪者提供）

她在香港的國際學校考畢預科，順利遠赴英國入讀醫學系。眾所周知，進入醫學院的門檻，內裏都是尖子，要順利過渡並畢業，寒窗苦讀似是必然。「與其他學科的同學比較，讀醫所花的時間確是較多，所以感覺也辛苦得多。因此讀醫最重要的，是自己有沒有興趣，而不是父母或其他人的期望。因為是自己想做的事情，自然不覺得辛苦；過程中付出莫大努力，也會感到值得。」

喜歡的事不覺辛苦

讀醫時，她都會帶著大量書本到圖書館，書本攤滿桌上，然後逃之夭夭跑去玩。「跟自己說玩一會再溫書，同學都睇死我不能順利畢業。」其實呢，司徒醫生有她一套讀書方法。「由中學開始，父母已不會管束我讀書，課業都靠自己自律。大學是我自己選擇醫科，並非由他人谷出來去讀的，點讀都會覺得辛苦。讀書有我自己的方法，上堂要留心，吸收多點，有問題立即發問，把功課做好。入了腦明白了，自然水到渠成，考試溫習都沒那麼費心。」

司徒醫生格言：讀書時留心聽講，課餘盡情去玩，腦筋才會清醒，死讀是沒有用的。「好欣賞爸爸媽媽沒有在讀書給我壓力，童年時光過得非常愉快，到我生兒育女，我要把這愜意感覺給予我小朋友。童年一過就不能返轉頭，只是一味讀書無得去玩，大個了也追不回來。做了醫生以後，見盡大大小小的疾病和生離死別，更珍惜這點。」

愛上外科

說來有趣，她讀醫時完全無想過做外科，她既怕血、怕黑又怕針，看電影也不看打殺暴力一類。至當上實習醫生時，真正接觸內科和外科，燃起做外科之火。「當年我做內科是呼吸系統科和老人科，半年過去，感覺不大開心，因我如何盡力去幫助有呼吸問題的病人，隔兩、三星期他們又再因相同問題入院，好像怎也醫不好他。做老人科更慘，病人今天好端端，明天我上班，他可能已不在。」

從事外科時，卻令她有另一番體會，在血管科見有病人舉步維艱，行一段短路已痛不可支，但他接受手術後，可以輕鬆步出醫院，腳痛問題迎刃而解；盲腸炎病人，痛到面容扭曲，醫好後一切如常。「可以幫到人是非常開心的，這是我最想尋找的感覺，愛上了做外科。而且在埋首工作時，全心幫病人，怕見到血的感覺完全卸下，也壯大了自己的膽量。」外科給予她無可比擬的滿足感，於是心無異志選了外科。

▲ 司徒醫生（前右三）曾於威爾斯醫院兒科部門工作。（被訪者提供）

小兒外科 不二之選

由小到大司徒醫生也喜歡小朋友，就讀醫學院時也想過當兒科醫生，但有朋友跟她說過，喜愛小朋友反不適合做兒科，因為工作性質都是接觸患病幼兒，未必感開心，聽罷她覺得甚有道理，便轉而向婦產科為目標。最終是完成實習後，接觸到有一科小兒外科，兒科外科俱備，便成為司徒醫生不二之選。「一來我喜歡小朋友，而這科面對的病人不少是醫得好，十分適合我。」

成人外科早已細緻分為不同專科，如大腸科、腦外科、耳鼻喉科，外科醫生可專注一個範疇。但小兒外科卻屬「大包圍」，任何有關兒童的外科問題也涵概其中，肺部、大小腸、泌尿系統、生殖器官、皮膚等問題統統也要涉獵，此科醫生需認識的範疇極廣，司徒醫生說挑戰也正在此。

「發展了二十多年，小兒外科專科近年逐步邁向再分專科，這是好事，我們能花多些時間做好一個範疇。做醫生要對病人有責任，把一個範疇讀深入些、專注些是好重要。」

醫病也醫心

司徒達燕醫生溫文爾雅，笑容可掬，令人如沐春風，使小病人易於親近，她說花時間細心聆聽患者及其家人的想法至為重要。一般情況，父母聽到子女毋須做手術是最開心的，但有時候並不盡然。有一個數月大的嬰兒頭頂長了一顆皮下層肉粒，司徒醫生檢查過後指並無大礙，但父親卻堅持要盡快進行切除手術，原來他的妹妹小時候曾有相同情況，初步診斷是良性，但後來證實其妹長的是罕見惡性腫瘤，要經歷大大小小的治療。嬰兒最後也把肉粒切除了，父母也放下心頭大石。「這些都要花時間細心聆聽父母的想法。我們醫的不只是病，更是家人的心。」

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以她臨床經驗，小朋友都很忍得痛，或者怕要入院，有時未必肯坦白相告，甚至扮作無病無痛行得走得，醫生要花時間了解和細心觀察更形重要。「大部分小朋友看醫生時都說無事，因為他們不懂分辨身體正常與否，而且也不要假設他們能把不適一一道出，慢慢跟他玩、傾計，耐性查找更是必須。」

司徒醫生行醫26年，難忘事不計其數，如任職初級醫生時，面對第一個病人離世。病人是一位需接受肝臟移植的小妹妹，她返港行醫第一天到病房，小妹妹已在病房留醫，幾年間她接受過不同手術，有一次更要接受十多小時的肝臟移植手術，三、四年間與她朝夕相對，她在7歲時離世，也是司徒醫生除家人以外首次出席病人喪禮。「從這病人身上，我頓悟到醫生不是甚麼都可做到。做醫生令我可以接觸不同的人，經歷不同事情，構成我的人生經驗。」

開明醫生媽媽

司徒醫生育有兩女一子，分別13、14 及17歲。當了母親後，她直言在行醫及教養子女上都有徹頭徹尾的影響。「有了孩子後，對病人及其父母了解會加深，身同感受我會多了同理心，了解父母的看法，會更懂得與小朋友溝通，對工作上很有幫助。」過往曾有前輩跟她說，治療所作的決定，有時需把病人的情況換作是自己子女，會否有相同做法。「這句話聽得多，到自己為人母時，才真正深明說話的真義。做一個好的醫生，不單著眼於手術做得是否好，而是能顧及患者及其家庭的想法和感受。」

工作上也幫助她當媽媽的角色，每一個小朋友、家庭都不一樣，不能一個方法放諸四海皆準。「回到家中，每個小朋友個性都是獨特的，他們的成長與教育需要都各異，不能每個子女都催谷的，可能他未必是讀書的人才；而且每一個人都有自己讀書的方法，要先了解子女的個性，發掘他的長處專長。」

▲ 她於疫情前和家人旅行。（被訪者提供）

學會衡量 分析利弊

有些家長不淮子女吃這吃那、不可以看電視、不能打機，家長也會預計她是醫生會更加嚴格，答案出乎大家意料之外。「我不會呢，做醫生看很多研究報告，但要懂得哪些是重要，哪些是初期研究，自己要學會衡量，會與子女分析哪些是好哪些是不好。凡事適量便OK，所以我不會不准兒子打機，不讓子女吃快餐。」

工作上她見盡各種兒童病患，當了媽媽後，她在急症On-call時，最怕是聽到放學時有學生遇上交通意外，第一時間會想子女會否途間意外現場，然後對照傷者年紀是否與自己子女相若，心情不期然會緊張起來。「所以會睇開一點，不會過於逼迫子女，小朋友應玩時讓他們玩得盡情盡興，做父母要開明些。」

記者：周美好