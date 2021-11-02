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漁農界自製競爭？　何俊賢攜助理報名角逐連任

政治 16:35 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

何俊賢（右）在助理崔景恒陪同下報名角逐連任。（林曉君攝）

新選舉制度下，據悉中央要求今次換屆選舉「區區有競爭，個個界別有對手」，更因此傳出民建聯何俊賢，邀請其助手參選漁農界，但原來只是笑話一則。

何俊賢今日下午到政府總部報名，傳聞中的要參選的助理、漁農界選委崔景恒亦在場，崔景恒同時是何俊賢議員辦事處的政策研究主任，兩人合作達9年。何俊賢讚揚對方熟悉漁農界政策，在一些政策和技術問題，除他本人，議辦內僅崔景恒做到。

至於崔景恒會否參選？崔景恒稱暫時沒有意向，但希望可以繼續服務業界，更笑言難獲取選委提名票，因提名票已經給了何俊賢。

雖然何俊賢助理不是競爭對手，但據悉仍有其他漁農界人士，有意挑戰此界別。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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撰文 : 傅流螢

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