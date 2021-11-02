【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子

▲ 泰國男星的前妻離婚後隨即出櫃，一家三口的合照似足年輕3父子。

遇上另一半出櫃，你能大方接受嗎？泰國47歲男星帕辛（Passin Reungwoot，又名A）擁有俊臉和健碩身材，與細22年的靚老婆育有一名6歲兒子，但2019年兩人突然離婚，老婆亦宣布出櫃，剪去長髮作中性打扮。可是兩人為了兒子樂意繼續同居，現時一家三口出動似足年輕三父子。

帕辛現時仍活躍演藝圈，曾演出多部電視劇演反派聞名，並在熱播的BL劇《Bad Buddy》扮演男主角Nanon的父親。帕辛除了演技備受讚揚，私下的感情生活也引起熱議。

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男星離婚宣言︰我們一起太痛苦

帕辛原本有一名年輕22歲的漂亮嫩妻Tangkwa，相戀不久便宣布結婚，2015年誕下兒子Lego，一家三口一直都表現恩愛。至2019年，兩人突然爆出離婚震驚演藝界，也引起很多人討論背後原因，但帕辛僅指「與前妻在一起太痛苦，因此選擇分開」作低調回應。

▲ Tangkwa分享同一件衫的穿著對比圖。（IG圖片）

兩人離婚後仍住在一個屋簷下，令外界一度以為復合，其後前妻Tangkwa宣布出櫃，並剪去長髮作中性打扮，整個人變得帥氣，加上帕辛保養得宜看起來年輕，令一家三口的合照就像年輕三父子一樣。

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關係比做夫妻更好

帕辛和前妻雖住在同一屋簷下，但睡在不同房間，兩人會互相照顧對方生活，並共同撫養兒子，關係變得比結婚時更好，就像最好的朋友般。帕辛大方表示尊重前妻的選擇，獲得外界好評。

每個人都有自己的個性，也有他自由選擇的權利。

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25歲的Tangkwa出櫃引起網民熱論，但她表示並不在意，只關心自己的家人和孩子，現在覺得生活很幸福。她現以「Jiraporn Ruangvuth」之名成為網紅，帥氣的外貌與打扮大受網民歡迎，她亦不時分享湊仔生活及與前夫合照鬥Chok。

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責任編輯︰王明芳