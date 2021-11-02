【47人初選案】陳志全高院准保釋相信不危害國家安全　范國威申保釋被拒

▲ 陳志全（右）高院准保釋相信不危害國家安全 ，范國威（左）申保釋被拒。（資料圖片）

47名民主派初選案中被還押被告之一、前立法會議員陳志全，早前向高等法院申請保釋獲批，法官今（2日）頒下書面判決原因指，接納陳在任立法會議員期間達百分百出席率，並獲時任立法會主席梁君彥讚賞是勤奮的議員，陳過往亦與政府合作，加上紮根香港，相信予以保釋，亦不可能再犯或潛逃。至於前立法會議員范國威之申請則被拒，法官指審視范於有關其片段的說話內容後，認為若予以保釋，相信會繼續作出危害國家安全行為。

國安法指定法官杜麗冰今於判詞中指，申請人陳志全由代表律師陳詞時指，陳在任立法會議員期間出席率逹100%，且被時任主席梁君彥稱讚勤力及作出有建設性提問。代表律師指陳過往亦曾向政府提出的動議表示支持，因此並非完全反政府，加上陳紮根香港，家人及伴侶均在港，故此潛逃機會亦不高。

律政司一方則指陳曾於立法會及國際前綫呼籲反抗，並曾到訪台灣，以及展示「光復香港 時代革命」旗幟，故若批准其保釋，將繼續作出危害國家安全行為。

法官於判詞則指，考慮申請人獲批准保釋後會否續作出危害國家安全行為，會從每個申請人的個人的情況作考慮，並就其個人背景及過往行為作出評估。法官指考慮到陳的過往表現，以及獲時任立法會主席梁君彥稱讚為最勤奮的議員，以及陳過往與政府合作，衡量過所有情況後，相信陳不可能續作出危害國家安全行為或潛逃，故此批准其保釋申請。

至於另1名被告、前立法會議員范國威早前亦向高等法院申請保釋，法官於判詞中指，其代表律師提及范的家庭狀況，並指沒有證據顯示范主張「港獨」及「攬炒」，而范所有連繫亦在香港。法官表示審視范於有關片段的說話內容後，認為若范獲准保釋，將續作出危害國家安全行為，故拒絕其保釋申請。

案中13名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明，其餘33人續還押候訊。

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記者：林育慧