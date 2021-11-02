【立法會選舉】楊永杰參選九龍中獲梁美芬支持　稱與李慧琼譚香文對戰艱難但有信心

▲ 九龍城區議會主席楊永杰。（陳葆琳攝）

立法會選舉提名期踏入第三天，九龍城區議會主席楊永杰今日宣布出戰九龍中地區直選，將與民建聯主席李慧琼及非建制派侯選人譚香文「打對台」。他表示，有自由黨及經民聯的朋友支持他整個選舉工程，包括現屆立法會議員梁美芬。

楊永杰指，今次參選立法會並無與其他政黨做協調，亦沒有與中方人士聯絡，參選純屬自己決定，但支持自己的朋友來自不同政黨及地區團體。他說，做地區工作時間已久，一直以來與不同的政黨及社團合作解決地區問題。楊永杰特別提及，經民聯的梁美芬得知他參選後向他發信息送上祝福，表示希望他可以當選。

楊永杰以「改造區政 為民打拼」為參選口號，稱決心做一個「貼地」的立法會議員，推動社區治理新模式，主動解決民生問題，包括房屋、交通、安老、醫療等，讓香港市民真真正正感受新面貌、新開始。他透露，現時已取得10名選委提名，預計這幾天會再取得數個提名，並於星期五在現屆立法會議員謝偉俊及梁美芬陪同下提交報名表格。

被問到如何評估選情，他則形容是「十分艱難的選戰」，因為對手知名度高，自己相對比較弱勢，「但我有兄弟姊妹的支持，我絕對相信我有能力贏取議席，但當然我只是想盡辦法如何幫建制贏第二席」。他表示，會更加努力去「跑」，稱若不盡力去「跑」，連第二席都沒有，期望自己可以於今次選舉取得3萬至4萬票。至於是否認為譚香文是「愛國者」？他則說︰「任何人只要真誠擁護《基本法》，支持及效忠特區政府，任何人均可參選。」

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記者：陳葆琳