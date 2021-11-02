【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱

▲ 孫子故意在阿嫲面前叫老婆洗碗，阿嫲立即制止霸氣護媳。

傳統的家庭觀念都認為「男主外女主內」，男士出外工作，女士應在家中處理家務，不過現今都是男女雙方一起分擔家務，一同維護家庭。有一名孫子故意在阿嫲面前叫自己老婆去洗碗，想不到阿嫲立即霸氣護媳，令一眾網民大讚！

據《暴風新聞》報導，日前有一段家庭影片曝光引來網民熱議，當時情境為內地四川，一家人吃完飯正在收拾碗筷，而片中一名孫子故意在95歲阿嫲面前跟老婆說：「去把碗洗了！」。怎料，阿嫲一聽到後立即臉色一沉，再跟孫新抱說

你去洗甚麼碗？你的手白白嫩嫩的！

孫新抱表示自己並不介意洗碗，於是繼續執拾碗筷準備拿進廚房洗碗，阿嫲看到這個情境，便立即按住孫新抱的手制止她去洗碗，並用一副不悅的表情看著孫子。

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孫子接著說：「她不去洗，誰去洗？」然後阿嫲就一口氣發表偉論

你自己不會洗呀？以前你阿爺在世的時候，家裡都是阿爺洗的；到了阿爺去世，家裡就是你爸爸洗的；現在就該你洗了！

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最後孫子不敵阿嫲的訓斥，趕緊收起碗筷，默默繼承家裡的「傳統」。

影片曝光後，不少網民開玩笑提醒孫子要好好洗碗，更說道「家裡洗碗可是三代單傳」、「我家裡就是男的洗碗，我之前還以為全國都是這樣呢！」、「我喜歡這個傳男不傳女的規矩」也有不少女網民表示十分喜歡阿嫲，羨慕不已「三有這樣的老人家在，一家人幸福一輩子」、「我也想要一個這樣的奶奶」。

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責任編輯︰王明芳