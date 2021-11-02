  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【道德爭議】亡父棺材前搔首弄姿「打卡」捱批　網紅拒認錯：爸爸在世也會批准

親子 17:17 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

美國一名網紅在亡父棺材前擺性感甫士「打卡」捱批。

摰親離世，對家人來說必定受到很大打擊。美國一名20歲女網紅日前以一身性感打扮，在爸爸的棺材前搔首弄姿「打卡」，引來大批網民抨擊。事後她回應事件，堅稱自己沒錯，認為每個人都有自己的方式處理情緒。

20歲女網紅在亡父棺材前擺甫士拍照。（IG圖片）

亡父棺材前擺性感姿勢

綜合外媒報道，來自佛羅里達州邁阿密的Jayne Rivera，為當地一名健身網紅，社交媒體擁有不少粉絲追縱。上月她的爸爸去世，在出殯當日，Jayne以一身黑色低胸裙的打扮，在爸爸棺材前擺出各種性感姿勢拍照，再將相片上載至其IG，於帖文寫下：

爸爸，請安息吧，你是我最好的朋友。

IG帳戶被停用

Jayne表示自己是一名全職網紅，8年來在社交平台會不時上載與爸爸的合照，故認為爸爸去世後，應向一眾粉絲交代。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

由於照片隱約看到Jayne爸爸的遺體，故引起一眾網民的抨擊，留言批評她不尊重亡父，而IG其後停用了其帳戶。Jayne之後接受傳媒訪問回應事件，堅持自己並無做錯，指「爸爸在世也會批准」。

每個人都能以自己的方式，應對失去親人的悲痛。有些比較傳統，而有些更被視為禁忌。但對我來說，這就像慶祝爸爸仍在我身旁，好像以前一樣，跟我一起在鏡頭前擺姿勢。

最新影片：

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【產後升級】2孩媽聲稱產後由F脹到L Cup　網紅強調沒P圖：乳腺二次發育
14:08 2021/09/30
【產後升級】2孩媽聲稱產後由F脹到L Cup　網紅強調沒P圖：乳腺二次發育
【沉迷網絡】14歲網紅女兒IG擁170萬粉絲　靚媽怒刪社交帳戶︰不想她迷失網絡世界
11:35 2021/08/10
【沉迷網絡】14歲網紅女兒IG擁170萬粉絲　靚媽怒刪社交帳戶︰不想她迷失網絡世界

你可能感興趣

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【產後升級】2孩媽聲稱產後由F脹到L Cup　網紅強調沒P圖：乳腺二次發育
14:08 2021/09/30
【產後升級】2孩媽聲稱產後由F脹到L Cup　網紅強調沒P圖：乳腺二次發育
【沉迷網絡】14歲網紅女兒IG擁170萬粉絲　靚媽怒刪社交帳戶︰不想她迷失網絡世界
11:35 2021/08/10
【沉迷網絡】14歲網紅女兒IG擁170萬粉絲　靚媽怒刪社交帳戶︰不想她迷失網絡世界
家庭關係 社交平台 網紅 健身 美國

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒
16:51 2021/11/01
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒