【道德爭議】亡父棺材前搔首弄姿「打卡」捱批　網紅拒認錯：爸爸在世也會批准

▲ 美國一名網紅在亡父棺材前擺性感甫士「打卡」捱批。

摰親離世，對家人來說必定受到很大打擊。美國一名20歲女網紅日前以一身性感打扮，在爸爸的棺材前搔首弄姿「打卡」，引來大批網民抨擊。事後她回應事件，堅稱自己沒錯，認為每個人都有自己的方式處理情緒。

▲ 20歲女網紅在亡父棺材前擺甫士拍照。（IG圖片）

亡父棺材前擺性感姿勢

綜合外媒報道，來自佛羅里達州邁阿密的Jayne Rivera，為當地一名健身網紅，社交媒體擁有不少粉絲追縱。上月她的爸爸去世，在出殯當日，Jayne以一身黑色低胸裙的打扮，在爸爸棺材前擺出各種性感姿勢拍照，再將相片上載至其IG，於帖文寫下：

爸爸，請安息吧，你是我最好的朋友。

IG帳戶被停用

Jayne表示自己是一名全職網紅，8年來在社交平台會不時上載與爸爸的合照，故認為爸爸去世後，應向一眾粉絲交代。

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由於照片隱約看到Jayne爸爸的遺體，故引起一眾網民的抨擊，留言批評她不尊重亡父，而IG其後停用了其帳戶。Jayne之後接受傳媒訪問回應事件，堅持自己並無做錯，指「爸爸在世也會批准」。

每個人都能以自己的方式，應對失去親人的悲痛。有些比較傳統，而有些更被視為禁忌。但對我來說，這就像慶祝爸爸仍在我身旁，好像以前一樣，跟我一起在鏡頭前擺姿勢。

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責任編輯：王明芳