【非法勞工】入境處反非法勞工行動拘14人　包括9名黑工及5名僱主

▲ 入境處反非法勞工行動拘14人，包括9名黑工及5名僱主。（資料圖片）

入境處昨日（1日）在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕9名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

於行動中，入境處特遣隊人員搜查了10個目標地點，包括工業大廈、裝修中單位、餐廳、零售店鋪及商場，共拘捕9名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男6女，年齡介乎31至50歲。當中1男4女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為5名男子，年齡介乎41至62歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

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責任編輯：李榮忠