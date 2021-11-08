【兒童糖尿】糖尿病年輕化併發症或致腎衰竭　3大法則飲食運動藥物相互配合控制血糖

▲ 糖尿病有年輕化趨勢，患者可從飲食、運動和藥物相互配合控制血糖。

香港有約十分一成年人患有糖尿病，而近年有年輕化趨勢。一般而言，兒童較常患有一型糖尿病，雖然兒童出現糖尿病併發症的機會較成人低，但絕不可掉以輕心。

一型糖尿病 無法製造胰島素

一型糖尿病可能與遺傳、免疫系統或病毒感染有關，以致免疫系統失調，破壞胰臟β細胞，令胰臟無法正常製造胰島素。一型糖尿病發病較急，如未能及早治療，患者發病後數星期內可能會脫水和酮酸中毒，嚴重者會致命。如果孩子有以下一型糖尿病病徵，應及早求醫：

• 體重驟降

• 口渴

• 尿頻

• 容易疲倦

本港兒童的一型糖尿病發病率比白種人為低，但仍有上升趨勢。由1997年至2007年期間，本港每10萬人有2.2名一型糖尿病患者，增加至2008年至2017年間，每10萬人有4.3名患者。

二型糖尿病 對胰島素阻抗

二型糖尿病患者多數肥胖，身體對胰島素產生阻抗，令胰島素未能發揮功效，無法有效控制血糖。根據香港兒童內分泌科學會的研究報告顯示，在1997年至2007年的10年間，19歲以下兒童的二型糖尿病發病率由每10萬人中的0.2人增至2.6人，在2008年至2017年，二型糖尿病發病率再增至10萬人中3.42人，這樣的增幅相信與飲食失衡、少運動有關。

重要的是，兒童二型糖尿病患者大多是肥胖和沒有病徵，很多時是透過衞生署定期的學生健康篩查服務而發現。十歲以上有肥胖問題的兒童，如果家族有糖尿病、高血壓、心臟血管疾病或多囊性卵巢症的病史，都會在學生健康服務中做二型糖尿病篩查。

長期控制血糖不善 易衍生慢性併發症

糖尿病的併發症一般會在患病五至十年後出現，可影響身體不同器官。雖然兒童較少出現併發症，但如果病情控制欠理想，患病愈久，就會增加出現相關併發症的機會。

醫生會建議兒童一型糖尿病患者，於患病五年後或十一歲開始接受詳細檢查。若青春期才發病的患者，則應於患病後兩年開始接受併發症評估。

糖尿病併發症可影響身體多個部位，包括：

器官/系統 受影響情況 腎臟 血糖過高會增加腎小球的工作量，損害腎臟微絲血管，長遠會導致慢性腎功能失調，甚至腎衰竭，引發高血壓、水腫及尿毒上升等。 眼睛 血糖控制不當會影響眼睛血管，出現「糖尿上眼」，增加患上視網膜病變、黃斑水腫、白內障及青光眼等機會，嚴重者可失明。早期視網膜病變並無病徵，需要定期檢查方能發現。 大血管 血糖過高可能導致心血管梗塞、腦血管梗塞 （中風）、肢體血管梗塞等。 神經系統 周邊神經系統：使肢體失去知覺、痛覺過敏或感覺異常

中樞神經系統：例如中風、糖尿病型肌肉萎縮等

自主神經系統：可引起心律不正、便秘及肚瀉等 足部 四肢會因神經和血管病變而感覺遲鈍、容易受傷、傷口較難癒合、肌肉萎縮及變形等。若不及時治理，輕微損傷隨時變成潰瘍，嚴重者更要截肢。

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有效控制血糖 飲食、運動、藥物互相配合

一）控制飲食：

• 少吃甜食及油膩食物

• 定時及定量進食

• 按小孩年齡、體型、重量、活動量及服用藥物制定餐單，控制碳水化合物攝取量，制定前應參考醫生及營養師意見。

二）適量運動：

適度運動令身體更能善用葡萄糖，改善患者對胰島素的抗拒。運動後或會出現低血糖，所以患者應與醫生商討，決定應否在運動前調整胰島素分量或增加碳水化合物攝取量。

注重飲食和足夠運動，對治療二型糖尿病尤其重要：家長應鼓勵孩子多做運動，令身體對胰島素更加敏感，有助控制血糖，同時增強心肺及心血管功能。

三）藥物治療：

由於一型糖尿病患者不能自製胰島素，故此必須每天按時注射或泵入胰島素。胰島素劑量按血糖檢測而定，注射次數因人而異。

二型糖尿病患者的胰臟衰退不及一型患者般嚴重，故不一定要注射胰島素。當中一半患者可以靠口服降血糖藥控制病情。如病情未能有效控制，便需注射胰島素。

糖尿病預防小貼士

一型兒童糖尿病與自身免疫有關，難以預防。家長應密切觀察子女日常行為，一旦出現懷疑徵狀，應及早求醫，接受相關檢查。

二型糖尿病兒童大多較為肥胖，建議家長及早糾正孩子任何不良飲食習慣，例如控制小孩食量及少食高脂、高糖食物，有效控制體重。家長也應鼓勵孩子每天最少定時運動45分鐘，有助減少發病機會。

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撰文︰養和醫院兒科專科醫生盧忠啟