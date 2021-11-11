精明選擇稅貸計劃 輕鬆交稅又免息

轉眼間，稅季殺到埋身，打工仔又要準備資金交稅。隨著經濟漸趨穩定，市民消費意欲亦有所回升。加上稅季來臨，預計市場對稅貸的需求將更大。故此，趁各大銀行於稅季推出稅貸計劃，打工仔不妨因應實際需要，選擇合適的稅貸計劃。



揀選稅貸應考慮3大要點

每年10月至翌年4月，各大銀行都會推出特別為稅季而設的稅貸計劃，其特點是利率較一般私人貸款低，借貸人可用較低的成本借貸，不但可用來繳交稅款，更可以備不時之需。

由於稅貸計劃廣受大眾歡迎，有關機構每年皆會推出具有競爭力及不同優惠的稅貸計劃，究竟如何揀選最適合自己的稅貸計劃，就要留意以下3大要點：



要點1：留意實際年利率



坊間的稅貸計劃皆標榜低息，但單單比較每月平息未必能計算出最平的利率，因為借貸成本也包含手續費或現金回贈等因素。所以最直接可靠是計算實際年利率，實際年利率已計算手續費、現金回贈和其他優惠，數字愈低，代表借貸成本愈低。



要點2：計算好實際貸款額



由於稅貸是針對稅務需要而推出的產品，因此大部分稅貸計劃的貸款額往往較一般私人貸款略低。此外，部分稅貸計劃的貸款利率會因應貸款金額而調整，所以大家宜先計算自己實際所需的金額，例如稅項總額或額外所需的資金金額，因應所需選擇適合的稅貸計劃。



要點3：備妥所需文件



現時不少銀行只須申請人提交身份證明文件和入息證明便可申請稅貸，但申請人如能提交稅單，亦有助獲取更高貸款額、更優惠的利率，以及更容易和快捷地獲得貸款批核，所以大家在準備文件時緊記不要偷懶！



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綜合以上要點，華僑永亨信用財務的「即供免息」稅務貸款計劃¹具備各種優勢，其3大特點為：

1. 零利息

2. 實際年利率低至1.28%²

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1. 成功提取「即供免息」稅務貸款計劃之客戶可享每月平息0%。 客戶每年需就獲批核之貸款金額繳付手續費，不足1年亦須繳付足1年手續費。本公司可按其絶對酌情權因應貸款額、客戶之信貸評級及入息證明及其他因素釐定有關手續費。而該手續費將與貸款金額一併計算於每月還款內繳付。

2. 實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出本產品的基本利率及其他費用與收費。實際年利率普遍由最低1.28%至最高48%，還款期為最少12個月至最多24個月。實際年利率之計算方法以香港銀行公會發出之銀行營運守則所載之有關指引作依據，並已約至小數後兩個位。以貸款額HK$500,000及還款期12個月及24個月計算的每月平息0%為例，若貸款最終獲得本公司批核，還款期12個月及24個月的實際年利率分別為1.28%及2.31%，當中已包括分別每年為0.69%及1.2%之手續費在內，總還款額為HK$503,460及HK$512,016，而該手續費將與貸款金額一併計算於每月還款內繳付。利息以每年365日計算。例子只供參考，實際年利率因應個別貸款額及還款期而有所不同。詳情請向本公司職員查詢。

（資料由客戶提供）