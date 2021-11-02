【治療生蛇】蔡一傑生蛇神經痛誤當肩頸肌肉痛　從頸延伸至手臂：痛得沒命【附病徵】

▲ 蔡一傑生蛇兩日從頸延伸至手臂，疼痛難當。

有老人科專科醫生指出，全港有1/3人會「生蛇」，近年更有年輕化趨勢。藝人蔡一傑數星期前因鄰居裝修而睡不好，一度「生蛇」，從頸部延伸至手臂，直言「痛得沒命」，幸把握黃金72小時治療，服用特效藥才得以康復。蔡一傑近日他在其YouTube頻道分享「生蛇」經歷，並邀請兩度「生蛇」的鄭丹瑞一同講述抗病經歷。

據衞生署的資料，「生蛇」正確名稱是「帶狀疱疹」，由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人疼痛、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。水痘患者痊癒後，帶狀疱疹病毒會潛藏在體內神經系統。當身體免疫力下降，例如隨著年紀漸長或遇上生活壓力時都有機會誘發「帶狀疱疹」（生蛇）。

生蛇神經痛誤當肌肉痛

蔡一傑在YouTube頻道表示，對於自己曾否出水痘已無印象，但從小到大也未曾「生蛇」，數星期前是人生首次「生蛇」。他憶述，由於住所上下樓層共有5個單位同一時期裝修，令他睡不好。即使提早睡覺，但早上三、四時就醒來，無法再睡。於是，他早上5時上山跑步，感覺精神了，惟持續兩天後身體出問題。第二日下午，他感到頸部及肩膀肌肉疼痛，起初還以為運動過量所致，故找按摩師按摩，豈料令他更痛。

他一按下來，我從頸部痛到手肘，以前沒試過痛成這樣子。 但我不以為意，其實是神經痛。洗澡後準備睡覺，但一躺在床上，頭的左邊有偏頭痛的感覺，從頸後面的髮尾黑點位置開始腫起來。睡醒後一摸，發現髮尾附近長了水泡。當時曾懷疑按摩師雙手沒洗乾淨就按摩，以為對方按傷皮膚，導致發炎。到最後才發現錯怪好人。

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把握黃金72小時治療

蔡一傑因疼痛難當而求診，當時醫生稱，希望只是發炎，而非生蛇。豈料當晚睡覺，他感到愈來愈疼，驚覺真的是「生蛇」，直言：「從頭部痛到頸部，已延伸至胸口及背部，真的痛得沒命。」恰巧翌日懸掛8號風球，但因痛得厲害，他不得不致電醫生求助。

基於「生蛇」發病後要把握黃金72小時治療，醫生特意為他診症，並處方特效藥。他服藥後就休息，形容當日情況悽慘：「又打風，又沒東西吃，又睏，又癢」。

惟翌日早上醒來，他卻發現「生蛇」已延伸至手臂，因難以忍受，故致電另一位醫生，對方開了另一款特效藥給他。醫生解釋，之前服用的特效藥並非無效，只是份量少了些，需要雙倍份量才可對抗帶狀疱疹病毒，因為生蛇的速度比藥效發揮速度快，來不及打病毒。

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鄭丹瑞曾兩度生蛇

蔡一傑亦訪問了曾兩度「生蛇」的過來人鄭丹瑞。鄭丹瑞表示，首次「生蛇」約於三、四十歲，當時是背部開始發作，坦言經歷過後才知是甚麼一回事。當時他沒立即求醫，只是自行塗藥膏，惟因沒正確護理，導致後來留有疤痕，最終求診中醫，飲用中藥後才康復。

至於第二次「生蛇」，是十幾年前母親離世那時。礙於工作，鄭丹瑞與母親分隔兩地，令他精神緊張，經常失眠。飛往外地辦理後事的前一晚，他再度生蛇，從左肩前後第三條神經線開始，長出紅色水泡，更延伸至臉部。下機後，他立即求醫，打針控制痛情，其後亦塗藥膏，並要自我隔離，不能與人共用洗手間。

由於兩度生蛇，約50歲時，鄭丹瑞打了預防針，以減低復發機會。他亦強烈建議有需要人士康復後去打預防針。蔡一傑則提醒大家注意健康，勿給自己太大壓力，若免疫力低則容易「生蛇」。

生蛇病徵及護理貼士

香港老人科醫學會創會會長、老人科專科醫生葉珮嫦早前接受TOPick訪問時表示，打預防針後雖仍有機會生水痘，但症狀通常較輕，難以察覺；即便如此，這類人日後仍有可能生蛇。

生蛇病徵及發病部位

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治療及護理貼士

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責任編輯：羅嘉欣