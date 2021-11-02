【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查

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灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊高級督察今日（2日）表示， 昨日上午接獲入境處報案，指灣仔入境事務大樓有人使用假冒「安心出行」程式，意圖進入大樓，警員到場經調查後，拘捕4男1女(22至45歲)，包括一名審計署職員，2名入境處職員和2名政府外判合約員工。事件中2名入境處人員因涉嫌行使虛假文書被捕，他們已被停職及正接受警方調查。

案件其後交由灣仔警區重案組第一隊接手調查，調查後相信被捕4人是用同一款懷疑假冒「安心出行」的程式，即坊間俗稱的「安心回家」，他們在同一個軟件開發平台網頁登入該程式，同時可在網頁上安裝一個手機程式的圖標在手機主頁上，可完全冒仿已安裝「安心出行」。

而在假冒程式的介面上，發現用戶可自行輸入地址資料，從而偽造到訪處所的紀錄。另一名被捕男子在進入入境大樓時，假裝已掃二維碼，並刻意避過檢查人員，被截停後發現其手機中有一張截圖，是過去曾進入入境大樓的紀錄，5名被捕人士仍被扣留，暫時無有人被檢控。

警方留意到網上討論區有大量鼓吹下載假冒「安心出行」程式的言論，並提供教學以鼓勵市民使用，警方對該類言論作出嚴厲譴責，並呼籲市民盡快下載和使用「安心出行」程式，減低病毒擴散風險。

此外，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「行使虛假文件」是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。

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記者：曾秋文