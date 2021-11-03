營養師親教揀乳酪4大法則　另附美味輕小食乳酪食譜

早前有大學研究發現，有四成香港人腸道微生態出現失衡，反映免疫力下降問題普遍，引起大眾關注腸道健康問題。眾所周知，益生菌對腸道健康很有幫助，而提到益生菌，大家都會想起乳酪，它除了有助腸道健康，還有豐富營養，是美味健康的食品。但大家又懂得如何選擇好的乳酪嗎？今次就邀請到新西蘭註冊營養師梁嘉文（Carman）教大家揀乳酪的黃金4大法則，同時還提供2款美味輕小食乳酪食譜，讓大家吃得開心又健康。

一、高鈣高蛋白質 健骨骼防脫髮



酸酸甜甜的乳酪，無論大小朋友都愛吃，加上市面推出不同的果味，相當吸引，而且當中還有豐富的營養價值。Carman說︰「乳酪主要原材料為牛奶製造，是優質蛋白質的來源，當身體缺乏蛋白質時，我們會增加脱髮情況、肌肉流失、免疫力下降及皮膚變差等。而乳酪的營養價值豐富，它能提供優質蛋白質、鈣質及益生菌等。」此外，Carman表示由於乳酪是經發酵而製成的食物，所以發酵過程會減低其乳糖含量，因而比起牛奶來說，它帶來較少不良反應，反而可以作為補充鈣質的另一個選擇。

「亦都因為乳酪是經發酵而製成的食物，所以它也含有益生菌。發酵過程中益生菌會產生乳酸，它可以軟化大便，從而有助排便。而且人體大量的免疫細胞都集中在腸道內，一旦腸菌群失衡，可以影響免疫細胞運作，而降低自身免疫力。而益生菌就能抑制惡菌生殖數量，建立好的腸菌群。」Carman說。

二、須留意成分 低脂無防腐劑最好



坊間有多種乳酪品牌，大家在選擇時應該留意其成分，Carman提醒︰「乳酪主要用牛奶為原材料，現時坊間不同牌子的乳酪，可以是用全脂奶、低脂奶或脱脂奶製造而成。會建議消費者比較產品的脂肪量，特別注意是飽和脂肪量，因牛奶中的脂肪多屬飽和脂肪，多攝取的話會增加患上心血管疾病的風險。當選擇乳酪時，應選擇低脂肪量（根據食安中心資料顯示，「低脂」是指每100克食物含不超過3克脂肪）、愈少食物添加劑愈好，例如不添加防腐劑等。」



三、選含活性益生菌乳酪 每日新鮮製造「活性」最高



大家都有一個迷思，認為乳酪一定包含活性益生菌，但其實非然，Carman 解釋︰「視乎每個廠商的製作過程，有機會影響其活性益生菌的數量。當然如含有活性益生菌，它的益處可以發揮得更加好。一般來說，益生菌很容易在運送過程中，受不同的因素如溫度、儲存期及酸鹼度而破壞，所以它的「活性」程度非常重要，如每日新鮮製造的話，它的『活性』也應相對地較高。」



四、Snack Time新常態 轉食低脂輕小食



對於注重健康的人士來說，乳酪可說是其中一種美味的輕小食，Carman認為特別是選用低脂肪含量的話，相對是較健康的選擇。她說︰「尤其是相比一般零食如薯片，從食物安全中心資料顯示，每100克的薯片已有33克脂肪，而乳酪每100克只有4克脂肪。」因此，乳酪絕對是取代零食的佳品。此外，Carman建議可以在品嘗乳酪的同時加入新鮮水果，例如藍莓、士多啤梨、奇異果等，或是無添加糖分的乾果、無鹽原味果仁、燕麥片，美味之餘又能增加其纖維量、鉀質和蛋白質量，而且口感更豐富，是小朋友或大人的下午茶輕小食。

日日本地新鮮製造 140億乳酸菌「錫住」腸道



想日日「錫住」腸道，就要跟隨以上的揀乳酪貼士，選擇一款好的乳酪，每日早餐或是下午茶吃一杯乳酪，確保身體補充足夠營養，養成護腸好習慣。小編推介雀巢牛奶公司高鈣低脂乳酪，每杯含有140億個活性乳酸菌，促進腸道蠕動，而且全系列不加防腐劑，高鈣低脂，每100克只有1.8克脂肪（以原味為例），適合關注體重的人士食用。加上有多款果味選擇，還有真正果肉，口感豐富美味，是最佳輕小食之選。

運動後想食點小食，可選擇雀巢®牛奶公司™脫脂乳酪飲品系列，同樣含豐富營養和每支含1億個活性乳酸菌，每日香港新鮮製造，零脂更健康，啖啖滋味零疚感。



以下是註冊營養師Carman推介的2款乳酪輕小食食譜，做法簡單又美味，即使新手入廚都能輕易炮製美味的小食，立即跟着一起做！

註︰圖片只供參考

乳酪紅綠燈芭菲 （4人份量）

材料：

士多啤梨4粒

奇異果一個

芒果半個

乳酪一杯

無鹽杏仁10粒

粟米片半杯

做法：

1. 首先將所有水果切粒及將杏仁切碎；

2. 在杯底層先放入三分一杯粟米片，然後加入奇異果粒，再放入三分一杯乳酪， 加入少許杏仁碎。如此類推，放入芒果粒和士多啤梨粒，即可享用。

Carman tips︰這杯芭菲顏色鮮豔，吸睛率高。除了乳酪外，加入其他材料可增加口感和纖維量，有延長飽肚感作用。

註︰圖片只供參考

簡易低脂乳酪雪條 （3人份量）

材料：

藍莓1/3碗

紅莓1/3碗

乳酪2杯

雪條模

做法：

1. 將所有水果材料均勻地放入雪條模內；

2. 加入乳酪，最後用茶匙約略攪拌，避免水果沉底；

3. 最後放入冰格內雪至凝固即成。

Carman tips︰此食譜製作容易，並且材料熱量較低，能作為雪糕的代替品。

▲ 新西蘭註冊營養師梁嘉文（Carman）

（資料由客戶提供）