【國民教育】林鄭︰民族自豪感與國家科技發展密不可分　推動STEM同時不會忽略國民教育

▲ 林鄭月娥今日在香港科技創新教育聯盟成立三周年慶典暨2021年科創大講堂啟動儀式致辭。（政府新聞處）

特首林鄭月娥指，港府會致力增強學生對國家、對《憲法》、《基本法》以及《港區國安法》的認識，建立他們正面的價值觀，未來成為負責任、對社會和國家有承擔的公民。

林鄭今日出席香港科技創新教育聯盟成立3周年慶典暨2021年科創大講堂啟動儀式。她致辭時，引用國家主席習近平指，「科學無國界，科學家有祖國」。她稱，民族自豪感與國家科技發展的關係是密不可分、相互促進。

林鄭續指，國家取得科技發展的成就，讓國人感到自豪；而正正因為對國家的自豪感，令更多人，特別是青少年願意投身科技事業，希望推動國家的發展，報效祖國。因此，港府在推動STEM教育的同時，不會忽略國民教育。為培育創科人才，港府會繼續加強支援中小學，進一步推動STEM教育。

另外，第11屆亞洲物流航運及空運會議開幕，林鄭今早以錄像形式致開幕辭，她說，香港擁有自由貿易市場、無限制貨物流動，以及資金、資訊及人才的自由流動，在全球物流業方面擔任重要角色，成為現今世界其中一個領先貿易經濟體系以及具認受性的物流樞紐。在中央支持下，業界將有大量的發展機遇。

林鄭表示，展望未來，香港會繼續培養人才，鼓勵可持續發展及創科，提升效率，推動碳中和計劃及潔淨能源。

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責任編輯：陳葆琳