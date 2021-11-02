【安心出行】長者安居協會助平安鐘用戶安裝程式　設工作坊教長者用智能手機

▲ 長者安居協會助平安鐘用戶安裝安心出行，設工作坊教長者使用智能手機。（長者安居協會圖片）

長者安居協會指，鑑於近日接獲多名用戶查詢關於政府場所使用「安心出行」流動應用程式，協會將支援「一線通平安鐘」用戶安裝「安心出行」應用程式，及舉辦工作坊教授長者使用智能手機，呼籲如用戶有任何疑問，歡迎向協會服務熱線中心求助。

「一線通平安鐘」服務熱線中心自10月中至今共接獲逾100宗關於「安心出行」應用程式的查詢，當中由11月1日至今日下午4時45分，共接獲78宗相關查詢。10月31日亦接獲19宗相關查詢。

協會表示，查詢的用戶主要想了解如沒有安裝有關應用程式能否進出政府場所、如何安裝及 使用有關應用程式等。協會又留意到，長者在使用智能手機時較常出現以下困擾，例如：

對智能手機規格無基本認識

觸碰智能手機螢幕的力度不當

對智能手機的各個帳號或密碼欠缺妥善記錄

覺得使用界面不清晰

容量使用不當

有見及此，由即日起所有用戶如有需要，協會可協助用戶下載有關應用程式於其個人智能手機上。假如新用戶有需要，協會亦會在工作人員上門為新客戶安裝「平安鐘」時，同時協助他們在個人智能手機上安裝應用程式，詳情可向熱線中心職員或致電 2338 8312 查詢。

協會亦根據長者的需求，提供市面上相對經濟、能安裝「安心出行」應用程式，並適合長者使用的智能手機資料供長者參考。此外，協會亦特別為用戶免費提供「數碼創科工作坊」，協助長者更易掌握使用智能手機的方法。

藍田手機店疑開價80元為長者安裝「安心出行」，網民批評商家賺「陰質錢」，詳情即看【下一頁】。

協會提醒長者，根據政府較早前宣布11月起使用「安心出行」流動應用程式的新安排，65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，在進入政府大樓和辦公處所時可獲豁免 使用「安心出行」，惟他們必須填寫政府要求的資料以作核實，呼籲長者留意政府發放的資訊。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜