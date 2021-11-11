【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代

▲ 王丹妮和劉俊謙於電影《梅艷芳》中分別飾演梅艷芳和張國榮。

2003年，芳華絕代的「梅姐」梅艷芳和「哥哥」張國榮兩位巨星分別離世，梅姐與哥哥離我們而去距今已18年，「顛倒眾生，吹灰不費」大家對兩位巨星仍然十分懷念。

港產片《梅艷芳》找來新演員王丹妮和劉俊謙分別飾演梅姐和哥哥，二人一起接受TOPick專訪直言，當初知道可以演這套大片兼當男女主角，第一個反應不是喜悅而是害怕，甚至「驚到走佬」。

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被選中的主角

電影《梅艷芳》於2016年開始籌備，在2018年正式開拍，所以其實比《幻愛》更早拍攝，因此《梅艷芳》才是劉俊謙的電影處男作。至於女主角王丹妮本身是模特兒，從未有演戲經驗，可是二人首部接拍的電影卻要分別演梅艷芳和張國榮！

他們異口同聲直言，當日得悉獲選演梅姐和哥哥時十分驚訝，王丹妮憶述：「一開始的時間甚麼也不知道，自己也是零經驗，所以很害怕的。」她驚到要逃避：「怕到要買機票去泰國走佬，躲在酒店房內哭了兩天，真的是滿腦子問題，很擔心且有很大的壓力，能不能夠做好呢？應如何去做呢？」

「來吧！」王丹妮哭了兩日後便踏出酒店房：「我決心要做好這件事，也不想辜負團隊對我的信任，也不想辜負梅姐。」

至於劉俊謙則坦言：「當收到中選消息，其實一點開心也沒有，反而很恐懼，這是我的首套電影，沒拍片經驗，而且演哥哥這角色，當時跟她一樣將自己收藏起來。」不過他後來想通：「剛剛出道其實機會不多，不如就鼓起勇氣把握這機會，決心去做了！」

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對前輩的認識

不同年代的人都會對梅姐和哥哥有不同的印象，王丹妮認為：「來到我們這年代，最深刻已是03年的時候，梅姐做了1:99演唱會。她真的很用心、很盡力去做籌款活動，很有善心。」

至於劉俊謙對哥哥的印象：「他對藝術、美有很強的執著，會想將一些事情做到很極致，而不斷地對自己有很多很高的要求，充滿個人特性，而沒法取代。覺得梅姐和哥哥都有個共通點，他們的Range很闊的，他們的個人特性很豐富，遊走極端很大。」

劉俊謙很深刻哥哥在熱情演唱會上的一句話──「我這演唱會的目的其實是想愛人之餘，也要懂得欣賞自己。」

這是他從哥哥身上獲得很大的得著：「哥哥這麼多年來的經歷，Ups And Downs有很多，剛出道時試過被人踩台，因為他太前衛了可能有些觀眾不太接受到他，直到後來才被大眾認同。最重要的是哥哥知道自己有甚麼好與不好，同時學懂欣賞自己、愛自己。」

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充滿愛的女強人

同時，王丹妮覺得梅姐充滿大愛：「做很多事都真的用她真誠的心和愛去做。無論是演戲或唱歌，梅姐也是跟哥哥一樣，喜歡創新，不斷對自己有追求，希望有一些新的嘗試和挑戰，同時滿足觀眾及自己，我覺得兩位都是百變形象的人，所以至今都是一粒巨星，一粒Star。」

所以，王丹妮形容梅姐是一個很有愛的女強人：「她很努力將愛給予身邊人，不論是Fans或她重視的人，想一直用愛去做好每一件事。這令我投入角色時，亦會用一顆真心和愛去投入這個角色。」

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巨星人生

劉俊謙則形容哥哥是一個很Care-free的人：「你會覺得他在任何時候都很自在，他的氣場很大，自然便會成為焦點，同時他是個很Soft的人，這種兩極是我從哥哥身上觀察並吸收到最多的。到底那些位置要表現到哥哥的不羈、自由、自信，他亦有陰柔、很Soft的一面，這是我在這部戲所做的功課。」

他形容哥哥和梅姐都很前衛勇敢，但同時也是凡人：「他們不怕做一些事情超越了那時代，但巨星的人生除了很燦爛、精彩外，也會看見他們承受了很多，也會經歷過低潮。」

▲ （黃建輝 攝）

因此劉俊謙續指：「正因如此，當時的觀眾未必能很快地接受，這亦令他們不多不少地承受了一些聲音或壓力。就是繼續懷着這種勇氣和相信，他們在背後其實也有很多不同的情緒，未必是全部也很正面。」

王丹妮接著稱：「他們依然會相信自己，去衝破某些界線，這對我的感覺很大。」因此她感慨道：「看回梅姐的一生，有光輝燦爛的時間，亦有低潮時，但她會堅持去做一些想做的事情。那種不屈不撓的精神是永不言敗，就是要不放棄的那種精神，很值得我們這些後輩去學習。」

「我的性格跟她有少許相似的，但梅艷芳只有一個，沒有人可以取代。」王丹妮說。

▲ （黃建輝 攝）

化妝：Pinky Ku（王丹妮）、CarmenC （劉俊謙）

髮型：Kolen But（王丹妮）、Nick Lam@Orient4（劉俊謙）

服裝：bebemaklm @K11_antonia（王丹妮）、Sandro Homme（劉俊謙）

場地：富衞1881公館

記者：梁樂欣