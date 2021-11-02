【耳念珠菌】安老院90歲女院友染耳念珠菌　目前情況穩定

▲ 安老院90歲女院友染耳念珠菌，目前情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）正跟進1宗耳念珠菌個案，涉及1名90歲女安老院舍院友。

中心指，病人10月19日在一項安老院舍耳念珠菌調查期間所抽取的鼻腔、腋下和腹股溝合併拭子樣本檢測到耳念珠菌。她現時情況穩定。衞生防護中心人員今日已視察該院舍，並建議院舍採取所需的感染控制措施。中心調查仍然進行中。

中心發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。

發言人強調，正確使用抗菌素和保持個人尤其是手部衞生，對預防耳念珠菌出現和交叉感染至為重要。

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記者：黃穎津