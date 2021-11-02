  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【耳念珠菌】安老院90歲女院友染耳念珠菌　目前情況穩定

社會 18:20 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

安老院90歲女院友染耳念珠菌，目前情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）正跟進1宗耳念珠菌個案，涉及1名90歲女安老院舍院友。

中心指，病人10月19日在一項安老院舍耳念珠菌調查期間所抽取的鼻腔、腋下和腹股溝合併拭子樣本檢測到耳念珠菌。她現時情況穩定。衞生防護中心人員今日已視察該院舍，並建議院舍採取所需的感染控制措施。中心調查仍然進行中。

中心發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。

發言人強調，正確使用抗菌素和保持個人尤其是手部衞生，對預防耳念珠菌出現和交叉感染至為重要。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【情緒健康】逾半受訪學生有抑鬱表徵　青協籲學校、家長提高對青少年情緒健康洞察力
今日 14:33
【情緒健康】逾半受訪學生有抑鬱表徵　青協籲學校、家長提高對青少年情緒健康洞察力
【台灣疫情】美國入境台灣4旬婦打4劑疫苗仍確診　涉混打2劑復必泰及2劑阿斯利康
今日 14:51
【台灣疫情】美國入境台灣4旬婦打4劑疫苗仍確診　涉混打2劑復必泰及2劑阿斯利康
【新冠肺炎】「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程　乘客可全額退款或改期
今日 15:45
【新冠肺炎】「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程　乘客可全額退款或改期
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
今日 17:40
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
【安心出行】長者安居協會助平安鐘用戶安裝程式　設工作坊教長者用智能手機
今日 18:13
【安心出行】長者安居協會助平安鐘用戶安裝程式　設工作坊教長者用智能手機

你可能感興趣

【情緒健康】逾半受訪學生有抑鬱表徵　青協籲學校、家長提高對青少年情緒健康洞察力
今日 14:33
【情緒健康】逾半受訪學生有抑鬱表徵　青協籲學校、家長提高對青少年情緒健康洞察力
【台灣疫情】美國入境台灣4旬婦打4劑疫苗仍確診　涉混打2劑復必泰及2劑阿斯利康
今日 14:51
【台灣疫情】美國入境台灣4旬婦打4劑疫苗仍確診　涉混打2劑復必泰及2劑阿斯利康
【新冠肺炎】「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程　乘客可全額退款或改期
今日 15:45
【新冠肺炎】「海洋光譜號」再取消11月4、6及8日航程　乘客可全額退款或改期
院舍 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 香港

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒
16:51 2021/11/01
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒