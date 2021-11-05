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【靚太安樂窩】80後新婚夫婦儲錢3年上車　50萬打造431呎工業風窩居

休閒消費 11:10 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

80後新婚夫婦拍拖3年，一起儲錢，於今年買下431呎單位，打造工業風的家。

近年工業風興起，為了可以打造出獨特風格，一對新婚夫婦於今年買下431呎單位，再融入工業風的裝修風格，花3個月成功打造工業風窩居。

鄭生鄭太拍拖3年，一直就以結婚為目標，二人每個月都儲錢到聯名户口，至上年註冊結婚。今年4月，二人成功上車，以536萬買下青衣舊私樓一個431呎單位。鄭生鄭太兩位帶著兩隻愛貓，把安樂窩打造工業風風格。

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刻意露出油煙機喉、紅色雪櫃作配搭、加重工業風味道

為了營造工業風的味道，全廳都用水泥牆為主，地板則使用了防水防刮的石塑膠，顏色都以灰色為主要色調。

開放式廚房的天花板更設有裸露的管線，用上黑色鐵網覆蓋金燈罩，更用了帶懷舊味道的紅色雪櫃作配搭，講求感覺的兩位度身訂造吧枱作餐桌，再故意把廚房的油煙機喉刻意露出，加重工業風的味道。

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藏有多個胡桃夾子模型的鄭太，為了可以展示模型，特意在客廳的高處度身訂造鐵絲網擺設櫃。較多雜物的兩位也在主人房設計了電動升降床，升降床下設有空間可以方便放置雜物。窗台方面也度身訂造梳妝台，再加上小櫃桶做收納，十分合適愛戴首飾的鄭太，全屋都用上棕色及原木家俬去配合工業風風格。

工程詳情：

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約 50萬，包括搭棚換窗、屋內更換水喉、煤氣喉、油漆水電工程、泥水工程、電器及全屋傢俬訂造連安裝等。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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記者:蕭雅文

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