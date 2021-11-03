【校長專欄】欠交功課被老師責罵 SEN女生求助校長獲讚賞： 我不懂做

▲ 校長表示要為女生她歡呼拍掌！

當女孩勇敢面對困境與選擇時，我們要為她歡呼拍掌！

今早在校門口遇上一位四年級的小女生，她問我：「校長，我想同你講啲野」。我拖著她的手，坐在門口旁邊的小長椅，開始聆聽小女生的心聲。

她告訴我，昨天因欠交功課，被老師責罵，回到家後，小女生告訴媽媽，不想再返學了…..

我問小女生，為什麼不做功課，她說：「除了英文外，中文、數學的功課都不會做，」她表示：「不想因為做不到功課而和媽媽吵架，令媽媽不開心，所以告訴媽媽不想再返學了。」（這是小女生的邏輯）

「原來是這樣」我望著小女生，她也望著我，彼此凝視了一會，她問我：「校長，你可唔可以教我做功課？」我向著小女生微笑點頭「好呀！」閒談了幾句後，她好像放下了心頭大石，再次背起書包，大步回到課室去。

我為小女生有一夥愛錫媽媽的童心而感恩！更為她能主動坦誠告訴我，尋求幫助而感動！

這個小女生，是一個有特殊學習需要的孩子，當她升上四年級後，越來越感到學習困難，也越來越感到氣餒；就算是她認為最好的英文，其實也祇能拿到30多分的成績，其餘的學科，也祇有20多分。

特殊學習需要的孩子，所走的路都是十分艱難，面對每一次的挫敗，他們都要提起勇氣再去面對；一次又一次的挫敗，他們十分需要家人、師長和同學們一齊為他們加加油、打打氣！告訴他們，那怕祇有一點一滴的努力，祇要每天進步一點點，不與人相比，勇敢地面對，家人和師長們必會為他們所付出的努力而歡呼！

前一陣子，學校安排了學生、家長和老師欣賞兩部生命教育電影：《二次人生》及《媽媽的神奇小子》。 期望透過光影裡的師生情和親子情，引發大家共鳴，鼓勵學生、家長和老師之間能彼此關心、互相鼓勵、以陪伴同行者的身份，一起面對生命中的困境與選擇，讓他們知道，縱然在困難中，也可以為自己和所愛的人加加油，打打氣，歡呼拍掌！

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