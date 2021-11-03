【生命鬥士】照顧患病子女單親媽媽捱出末期肺癌　強迫症兒子一晚長大首說「媽媽我愛你」

▲ 單親媽照顧智障女兒、強迫症兒子捱出末期肺癌，兒子聞訊後一晚長大首說：「媽媽我愛你！」

你有多久沒向家人說聲「我愛你」？單親媽媽吳女士獨力照顧智障女兒及患有強迫症兒子多年，百病纏身更捱出末期肺癌。雖然患末期癌症是壞消息，但吳女士仍樂觀面對，更因禍得福聽到兒子首次說出「我愛你」和主動幫忙做家務，深受感動，笑稱：「死都值得」。

51歲的吳女士命運坎坷，出生於內地貧困家庭，女兒因是「遲產嬰」而有智力障礙；兒子於中二突然患上強迫症，過著隱青般的生活，時刻需要她照顧；前夫又患有躁狂症，不時態度惡劣甚至出手打兒子，最終二人離婚。

作為單親媽媽，要獨力照顧一名智障女兒和嚴重強迫症的兒子倍感勞累。由於子女都不太會照顧自己，所以家務都由她一手包辦，很快她便熬出病來，先後患上抑鬱症及末期肺癌。

隱青兒子聞訊崩潰 態度180度轉變

末期肺癌固然為吳女士帶來衝擊，但對兒子更是晴天霹靂。吳女士稱兒子聞訊後崩潰，性情大變，仿如一晚長大。

本來，吳女士兒子因為患有強迫症害怕染疫而足不出戶，也不願做家務、不洗澡、洗臉、刷牙，但得知媽媽患末期肺癌後，態度180度轉變。兒子整個人變得十分「生性」，不但陪伴媽媽四處覆診，也主動安慰媽媽、願意做家務、買外賣、學懂煮餃子，令吳女士既安慰又感動。

有段時間他很乖仔，什麼都肯做，整個人一下子成熟了。剛剛查出患肺癌時，他很緊張，我咳一聲他都會問：媽，你做什麼？發生什麼事？嚇死我了。

更重要的是，這段期間兒子說了一句20多年來從未說過的窩心說話，令她暖上心頭：

他對我說：「呀媽，我愛你。我跟你說「我愛你」，我怕到時再也沒有機會說。」那時我病情很嚴重，他怕我突然死了沒機會說。嘩，那一刻真的很感動，好開心。雖然有大病不是好事，但我沒想到兒子這麼愛我、關心我，這樣的話我死都值得。我感覺到他很愛我。

可惜這段快樂的日子過得特別快，數個月後，吳女士服食標靶藥情況轉趨穩定，兒子就「打回原形」。一方面或許是照顧上的壓力；另一方面可能是兒子在網上尋找媽媽治癌方案期間，意外找到一直服用的強迫症藥物懷疑致癌資料，故自行停藥。

帶病軀照顧兒子 兒子不明媽媽用心良苦

吳女士帶著虛弱的身軀，重回照顧兒子起居飲食的狀態。吳女士並不介意服侍兒子，只是擔心自己離世後，患有強迫症的兒子獨自一人無法自理，故希望在世時盡量教導兒子一些生活技能。

▲ 兒子患有強迫症，吳女士將家整理的一塵不染。

我現在服侍他沒問題，我心甘情願。我走了，他怎樣生活下去？所以我經常想他做點事，是怕到時只有他自己一個人，無法生存下去。

她透露，為了培訓兒子生活技能，已經與兒子吵過無數次架。有時讓兒子煲水、丟垃圾、洗衫、洗碗他都不願意，十分勞氣。有次，吳女士買餸回家，兒子一開門便問：「有沒有買外賣？」得知沒有後，便不斷態度惡劣、重覆地說：「你不買東西回來吃，出什麼街啊？出街有什麼意義啊？」

又有次，吳女士煮好飯後告知兒子快吃飯，否則飯菜變涼不好食。但兒子拒絕並隔了一個多小時後才吃飯，遂責怪她：「為什麼飯菜變涼了？都不好食！」更指：「剛才你沒幫我盛飯，如你幫我盛飯我早就吃了，你不幫我盛飯我怎樣吃啊？」

生活的種種瑣事夾雜，令吳女士忍受不了終於爆發。她說清楚自己的不滿，解釋自己的用心良苦，希望兒子終有一日能明白自己的苦心。

如今，吳女士已經看透了，不再與兒子吵架增加彼此的壓力。假如叫了幾次兒子都不願做，她便親力親為去做，無謂令自己辛苦又壓抑：

不再執著，放下了。我看了幾次醫生其實都是在聊天，所以我知道抑鬱病的主因，主要是自己有沒有本事，是靠自己的。食藥都只是改善睡眠質素，如果自己想不通，是沒用的。

為了強迫症的兒子，吳女士將家打理得十分乾淨，甚少雜物：

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兒子積極願意拍攝全家福

病情反覆，吳女士仍有心願未了。一輩子尚未穿過婚紗的她，透過東華三院「護愛同行」社區寧養支援計劃幫忙，參與了「生之願」心聲錄像服務，希望穿著婚紗拍全家福和婚紗照，一方面可讓子女留下回憶，另一方面也希望留下永久的相片讓子女紀念。

本來她以為兒子不會願意出門拍照，未料他一口答應，非常積極，完全沒有抗拒，令吳女士感到意外。她坦言：「這可能是最後的回憶。」

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安排自己身後事 安排子女日後生活

雖然吳女士已捱過了3年，但畢竟患上末期肺癌，她未敢對未來太樂觀。她提前安排了身後事，並預先委託東華三院「活得自在」服務代為執行，希望一切以最簡單的方式處理，故選擇了「花園葬」。智障女兒方面，已安排入住政府的終身院舍；而患有強迫症的隱青兒子，她已安排水、電、煤自動轉帳，萬一自己突然離開，兒子仍可繼續生活。

其實她還希望在危急關頭不接受搶救，因為她不想癱瘓在床無法自理，失去尊嚴。不過，討論這個話題時，兒子表示不捨得，「一定要救」，還不斷稱：「媽，我可以照顧你，我會照顧你。」

▲ 對於兒子積極參與拍攝，吳女士感到意外。(受訪者提供)

如今，吳女士非常珍惜活著的日子，坦言：

我已給了孩子全部的愛，走了也不遺憾。

吳女士育有1子1女。於2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日：【生命鬥士】獨自照顧智障女及強迫症子壓力爆煲 末期肺癌港媽買藥自救：子女是我生存動力

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記者：楊宛茜