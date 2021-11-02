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【上呼吸道感染】2幼稚園爆上呼吸道感染　42名學童中招

社會 19:04 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

2幼稚園爆上呼吸道感染，42名學童中招。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，正調查2宗上呼吸道感染爆發個案，涉及2間幼稚園，共有42人受感染，全部情況穩定。

相關院校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，上述院校早前已被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒病的可能性。有關院校已按中心要求停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

受影響學校包括：

浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校，有9男12女學童受感染，年齡介乎2至5歲，當中19人已經求醫，全部情況穩定，無須入院。

救世軍田家炳幼稚園，有10男11女受感染，年齡介乎3至5歲，當中15人已經求醫，全部情況穩定，1人需入院。

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記者：黃穎津

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