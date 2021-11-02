【規劃曝光】明日大嶼擬建鐵路接駁屯馬及港島綫　規劃15分鐘易行社區

▲ 政府擬於坪州及交椅洲對開海面填海，建造「明日大嶼」。（資料圖片）

政府交代「明日大嶼」最新環評報告建議，指人工島的城市建設理念，不限於達至居民需要，還要注入未來社區願景。焦點是採取「15分鐘宜居社區」（15-minute neighbourhood）概念，島上住戶前往附近鐵路站、商業或社區設施時，最多只須由寓所步行或騎單車15分鐘前往，建立「易行」社區。

規劃署向環諮會提交文件稱，日後人工島會參考《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》，單位平均面積會按2016年公屋及私樓平均面積標準（即分別50及75平方米），推高一至兩成；同時政府、機構或社區設施用地及公共空間也會增加，人均休憩用地增加到3.5平方米。

交通網絡方面，人工島以鐵路為骨幹，會接駁到香港島、屯門沿海，日後可跟港島綫、東涌綫及屯馬綫交匯，至於走綫、車站數目、車廠數目以及轉綫安排等，仍有待研究。

「明日大嶼」計劃首階段在交椅洲一帶海面，規劃人工島約面積1,000公頃，預計2027年起填海，首批居民可於2033/34年入伙。

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責任編輯：吳卓峰