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【精英運動員】殘奧羽毛球項目銅牌得主陳浩源分享人生　寄語學生：相信自己放膽追夢

社會 19:28 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳南祿與陳浩源用大會特製巨型羽毛球拍在頒獎台上切磋球技。（馬會提供）

馬會於今日（11月2日）為應屆獎學金得主舉行頒授典禮，東京2020殘疾人奧運會羽毛球男子WH2級單打銅牌得主陳浩源作為主禮嘉賓出席典禮。

典禮中，馬會主席陳南祿與陳浩源用大會特製巨型羽毛球拍在頒獎台上切磋球技，球來球往，現場學生歡呼聲四起。

陳浩源又與學生分享人生，指自己雖然在23歲交通意外而失去左腳，但他並沒有放棄自己，亦無阻他追夢的心，更成為香港首名輪椅羽毛球運動員，為香港奪得今屆殘奧銅牌。 他寄語學生，要珍惜現在所有，相信自己，放膽追尋夢想。

陳南祿感謝陳浩源的分享，鼓勵學生將所學銘記於心，保持積極態度，毋懼挑戰，不辭勞苦，先人後己，同時作為社會的一份子，亦毋忘要幫助有需要人士。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌

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記者：黃穎津

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