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【立法會選舉】今日再多11份提名表格　至今共接獲37份提名

政治 20:29 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

多名立法會選舉候選人今日報名，包括霍啟剛（右四）。（林宇翔攝）

12月舉行的立法會換屆選舉，提名期踏入第三天，今日一共接獲11份提名表格，至今共有37份提名表格。

地方選區今日接獲1份提名表格，累計共8份。10個地方選區中，目前只有6個選區有人報名。

功能界別今日則接獲6份提名表格，累計共18份，涉及16個組別，當中社福界及體育、演藝、文化及出版界各接獲了兩份表格。體演文出界除了上周六已報名的出版總會副會長蘇惠良外，港協暨奧委會副會長霍啟剛今日下午亦已遞交報名表格。

選舉委員會界別今日接獲的提名表格數目為4份，至今累計數目為11份。今日報名參選的，包括全國港澳研究會理事、民主思路前聯席召集人黃梓謙、律師會理事江玉歡。以及鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪等。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

 

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