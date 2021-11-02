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【強制檢測】9個指明地方納強檢　包括4間學校及2間餐廳等

社會 20:32 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

9個指明地方納強檢，包括4間學校及2間餐廳等。（林宇翔攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士，須於11月4日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有5個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在10月11日至11月2日期間曾身處香港薄扶林域多利道550號碧瑤灣21座超過2小時的人士（包括但不限於住客、 訪客及工作人員）。

2. 任何在10月11日至15日期間曾身處香港跑馬地體育道3號香港足球會超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在10月14日下午6時至下午8時期間曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在10月14日下午8時至下午9時期間曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場3樓332號鋪夜上海的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在10月16日下午8時至下午11時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

B. 其他（已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在10月20日至11月2日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月4日或之前接受檢測。受檢人士若在10月31日至11月2日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 香港耀能協會隆亨幼兒中心 -- 沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下

2. 中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園 -- 元朗屏信街5號

3. 藍田靈糧幼稚園 -- 觀塘麗港城麗港街12號A區地下

在10月20日至11月2日期間於香港新界將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學就讀六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月4日或之前接受檢測。受檢人士若在10月31日至11月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：黃穎津

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