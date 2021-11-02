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【交通意外】新巴車廠女職員遭工程車撞倒送院後不治　涉事司機涉危駕被捕

社會 22:58 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新巴車廠內，一名年約60歲女子遭工程車撞倒，送院後不治。（讀者提供）

警方今日（2日）下午5時59分接報，柴灣創富道8號新世界第一巴士有限公司創富道永久車廠內，一名61歲男子駕駛一輛工程車在巴士廠行駛，倒車時撞到該名正在過路的66歲女子。

救護員其後接報到場，該名女子身體多處受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院救治，惟傷者送入急症室後情況急轉直下，延至下午6時27分證實不治。警方正調查事故原因。

該名工程車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3660 6815或3660 6849與調查人員聯絡。

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據了解，涉事女職員是一名受聘於寶聯環衛服務有限公司的清潔工。匯達交通發言人表示，對該名女工於公司創富車廠內一宗涉及工程車的意外中不幸離世深感哀痛，並向其家屬及同事，致以深切哀悼及慰問。發言人表示，會全力配合警方調查是次事故之經過及成因。

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記者：黃穎津、曾秋文

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