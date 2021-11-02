【極端天氣】10月雙颱風襲港降雨量創史上第2高　1946年以來最快兩發八號波

▲ 10月雙颱風襲港創雨量史上第2高，1946年以來最快再發八號波。（林宇翔攝）

過去一個月，香港連續經歷獅子山和圓規兩個熱帶氣旋吹襲，今年10月遠較正常多雨，總雨量達631.1毫米，是10月份正常值120.3毫米的5倍以上，也是1981至2010年正常值100.9毫米的6倍以上，是有紀錄以來10月份的第2高。

在獅子山及東北季候風的共同影響下，10月7日至8日本港風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。10月8日的雨勢特別大，持續的大雨令本港普遍錄得超過200毫米的雨量，香港天文台需要發出本年第2個黑色暴雨警告信號。當日香港天文台錄得的雨量達329.7毫米，是10月份總雨量正常值120.3毫米的兩倍以上，亦是10月份單日雨量的最高紀錄。獅子山於10月9日靠近廣東沿岸，令本港風力進一步增強，香港天文台在當日清晨發出八號烈風或暴風信號。

在惡劣天氣下，一艘雙體帆船於10月7日在蒲台島附近海域被大浪掀翻，2人墮海，其中1人溺斃。10月8日早上跑馬地一座住宅大廈的外牆棚架倒塌，造成1死1傷。當日的傾盆大雨亦令部分道路嚴重水浸。

在圓規靠近及東北季候風的共同影響下，10月12日本港風力再次增強，晚間的風力更達強風至烈風程度。香港天文台在當日下午再次發出八號烈風或暴風信號，僅在取消因應獅子山而發出的八號烈風或暴風信號後60小時40分鐘，亦是自1946年以來，由2個不同熱帶氣旋所引致的八號烈風或暴風信號相距最短的時間紀錄。

10月13日，本港大部分時間普遍吹強風至烈風，離岸及高地風力更達暴風程度。圓規的外圍雨帶於10月12日至13日為本港帶來大驟雨，10月13日部分地區錄得超過100毫米雨量。此外，圓規引起的風暴潮在10月13日早上令海水高度較正常潮水高度高出超過1米。由於適逢天文大潮，兩者的疊加效應導致本港部分低窪地區（包括大澳、城門河及鯉魚門）出現水浸。隨着圓規遠離本港，10月14日本港風勢逐漸緩和，雨勢減弱。

踏入11月，天氣維持溫暖。天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩三天逐漸緩和，本週後期該區天氣相當溫暖，亦有一兩陣雨。不過，下周日（7日）是24節氣中的「立冬」，一道冷鋒會於當日橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有幾陣雨。受隨後的強烈東北季候風影響，下週初該區風勢頗大，早晚清涼。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津