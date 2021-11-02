【藥物安全】衞生署籲市民停用艾多美煥力飲　含有毒甲氧沙林或致噁心暈眩

▲ 衞生署今日（十一月二日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。（政府新聞處）

衞生署今日（2日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

署方跟進昨日（1日）公布與服用上述產品相關的懷疑中毒個案，發現該產品由艾多美亞太有限公司（艾多美）分銷。詳情即看：【下一頁】

▲ 衞生署今日呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。（政府新聞處）

署方人員從艾多美位於長沙灣的處所取得上述產品樣本作化驗，於今天接獲政府化驗所的檢驗結果，顯示「艾多美煥力飲」樣本含有「甲氧沙林」。根據艾多美提供的資料，上述產品在韓國製造，由該公司進口並透過其網站在本地分銷。艾多美已設立熱線電話（3611 7706）處理相關查詢。市民亦可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

「甲氧沙林」為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥及處方藥物，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「甲氧沙林」可用於治療銀屑病及白蝕等疾病。常見的副作用包括噁心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。

根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。衞生署的調查仍在進行中，如有需要會採取執法行動。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。

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記者：黃穎津