  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 22:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥物安全】衞生署籲市民停用艾多美煥力飲　含有毒甲氧沙林或致噁心暈眩

社會 21:33 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

衞生署今日（十一月二日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。（政府新聞處）

衞生署今日（2日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

署方跟進昨日（1日）公布與服用上述產品相關的懷疑中毒個案，發現該產品由艾多美亞太有限公司（艾多美）分銷。詳情即看：【下一頁

衞生署今日呼籲市民切勿購買或服用一款名為 「艾多美煥力飲」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示受管制物質。（政府新聞處）

署方人員從艾多美位於長沙灣的處所取得上述產品樣本作化驗，於今天接獲政府化驗所的檢驗結果，顯示「艾多美煥力飲」樣本含有「甲氧沙林」。根據艾多美提供的資料，上述產品在韓國製造，由該公司進口並透過其網站在本地分銷。艾多美已設立熱線電話（3611 7706）處理相關查詢。市民亦可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

「甲氧沙林」為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥及處方藥物，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「甲氧沙林」可用於治療銀屑病及白蝕等疾病。常見的副作用包括噁心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。

根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。衞生署的調查仍在進行中，如有需要會採取執法行動。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【虐待兒童】8個月大男嬰疑被人搖晃致受傷　外傭涉虐待兒童被捕
今日 20:08
【虐待兒童】8個月大男嬰疑被人搖晃致受傷　外傭涉虐待兒童被捕
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
今日 18:52
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
【安心出行】長者安居協會接獲逾100宗「安心出行」查詢　設工作坊教長者用智能手機
今日 18:13
【安心出行】長者安居協會接獲逾100宗「安心出行」查詢　設工作坊教長者用智能手機
【耳念珠菌】安老院90歲女院友染耳念珠菌　目前情況穩定
今日 18:20
【耳念珠菌】安老院90歲女院友染耳念珠菌　目前情況穩定

你可能感興趣

【虐待兒童】8個月大男嬰疑被人搖晃致受傷　外傭涉虐待兒童被捕
今日 20:08
【虐待兒童】8個月大男嬰疑被人搖晃致受傷　外傭涉虐待兒童被捕
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
今日 18:52
【安心出行】入境處大樓5人涉用假「安心出行」　2人為入境處職員已停職調查
【安心出行】長者安居協會接獲逾100宗「安心出行」查詢　設工作坊教長者用智能手機
今日 18:13
【安心出行】長者安居協會接獲逾100宗「安心出行」查詢　設工作坊教長者用智能手機
副作用 藥劑師 銀屑病 政府化驗所 衞生署 頭痛

最高瀏覽

【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【死過翻生】雲疊花園再出通告交代葉經理近況　稱入ICU被綁15日：換底衫褲都無力
今日 10:55
【死過翻生】雲疊花園再出通告交代葉經理近況　稱入ICU被綁15日：換底衫褲都無力