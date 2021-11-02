【搜捕持刀疑犯】持刀連環爆竊犯逃去無蹤　將軍澳警區派直升機搜索清水灣一帶

▲ 將軍澳警區正聯同飛行服務隊正在清水灣上下洋一帶搜捕連1名持刀連環爆竊犯。（Facebook將軍澳主場）

警方今日（2日）傍晚表示，將軍澳警區正聯同東九龍機動部隊、東九龍衝鋒隊、水警東區及飛行服務隊正在清水灣上下洋一帶搜捕連1名持刀連環爆竊犯。

案情指，今日約下午四時，人員在下洋搜捕一連環爆竊犯期間，遠距離發現1名可疑男子。該名可疑男子發現人員後立即逃跑。人員其後在附近發現數件物品，懷疑是近日在將軍澳發生的爆竊案贓物。警方的圍捕行動正在進行中。

▲ 涉案疑人閉路電視截圖。（警方提供）

該名男子年約40歲、身高約1.7米、中等身材，案發時戴鴨咀帽、身穿藍色格仔上衣、深色長褲，手持約兩呎長刀。

警方呼籲，市民如發現該名可疑男子，應立即致電6277 4500聯絡將軍澳警區特遣隊人員。

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記者：黃穎津