【立冬氣溫急跌】有北區小學給予彈性　准學生提早1個月改穿冬季校服

▲ 天文台預測下周初氣溫顯著下降，有小學准學生在正式換季前改穿冬季校服。（學校提供）

天文台預測，隨着一道冷鋒在下周日（7日）「立冬」殺到，氣溫將顯著下降，下周一（8日）市區氣溫低見20度，新界部分地區早上氣溫相比前一日更急降8度，至最低15度。為應對寒流，有北區小學日前已實施彈性換季安排，並容許學生穿着自備款式樸素的外套保暖。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學校一般在12月在才正式換季，亦會保留彈性，容許學生按天氣轉變改穿冬季校服。

他指，該校已於昨日（1日）起正式實施彈性安排，給予學生約1個月時間調節，相較早年只有2周彈性適應期為長；因應上月底天氣突然轉冷，該校亦容許學生自行選擇穿夏季或冬季校服；校方亦不時透過應用程式及家長群組提醒家長天氣轉變，因北區早上天氣較涼，建議學生帶備外套，下周氣溫急降亦可穿着黑、灰或藍色的深色羽絨禦寒，「最緊要保溫、舒服、整齊。」

周六高見29度 周日冷鋒殺到

天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來2、3天逐漸緩和，本周後期該區天氣相當溫暖，亦有一兩陣雨，預測起至周五（5日）氣溫介乎24至28度，周六（6日）更高見29度。

不過，隨着下周日一道冷鋒會橫過華南沿岸，氣溫將顯著下降及有幾陣雨，料當日氣溫低至20度；受隨後的強烈東北季候風影響，本港下周初風勢頗大，早晚清涼；詳細自動分區天氣預報，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅