立法會選舉或有同名候選人　陳曉峰、陳曉鋒有望同場

▲ 政圈傳出，陳曉峰（圖左）及陳曉鋒（圖右）均有意參與立法會選舉。（經濟日報資料圖片／香港法學交流基金會）

立法會選舉提名期已經開始，至今只有37人報名參選，相信未來會有更多人報名。政圈就傳出，港區人大代表、自由黨陳曉峰（Nicholas）會參加選委會界別，而梁美芬徒弟、法學交流基金會秘書長陳曉鋒（Louis）也有可能落場，出選法律界。

有政界中人指，由於兩人的名字讀音相同，一旦他們雙雙當選，立法會主席梁君彥、一眾事務委員會主席點名發言，以至同事稱呼他們，相信都很容易引起混淆，需要找辦法解決，例如只是叫他們的英文名。

事實上，陳曉峰與陳曉鋒不單名字相似，而且二人都擁有法律界背景，所以容易令人混淆。不過，前者是人大代表，在2019年透過遞補機制，填補人大代表王敏剛病逝的空缺，也擔任廣播投訴委員會增選委員等公職。

至於陳曉鋒就是經民聯立法會議員梁美芬的徒弟，去年仍未宣布延任的立法會選舉，就傳出他會出戰法律界，一度令人誤會是陳曉峰有意參選，但最終他沒有報名。

其實，2016年立法會選舉中，也出現過候選人同名的情況。當時參與九龍西地區直選的民協何啟明，就同在勞工界自動當選、現時已成為勞工及福利局副局長的工聯會何啟明撞名。當時二人都是區議員，並且首次參加立法會選舉。

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