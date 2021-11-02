【安心出行】警查網上言論鼓吹下載假冒程式　使用假「安心出行」5人仍被扣查

▲ 警查網上言論鼓吹下載假冒程式，使用假「安心出行」5人仍被扣查。(警方直播截圖)

警方在11月1日在灣仔入境處大樓處理一宗涉及使用假冒「安心出行」流動應用程式的「行使虛假文書」案件，總共拘捕4男1女，年齡介乎22至45歲； 被捕人士身份分別為1名審計署人員，2名入境處人員以及2名外判合約員工。警方已留意部分網上討論區充斥言論，鼓吹下載不同假冒「安心出行」流動應用程式，甚至提供一連串教學協助用戶下載，警方對此嚴勵譴責， 並不排除會作進一步刑事調查。

警方於昨日(1日)上午時份，接獲入境處致電999報案，指於灣仔告士打道入境事務大樓地下，有人涉嫌使用假冒「安心出行」流動應用程式意圖進入該大樓。灣仔警區軍裝人員接報後隨即到場，並經初步調查後，以「行使虛假文書」罪名拘捕5名涉案人士。

案件交由灣仔警區重案組第一隊接手調查。根據調查所得， 有4名被捕人 (分別為3男1女) 使用同一款懷疑假冒「安心出行」流動應用程式。負責案件的灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊高級督察表示， 被捕人從一個軟體開發平台網頁登入該假冒程式，並從網頁安裝應用程式Icon於手機主頁上，完全模仿經已安裝「安心出行」。

他指出，警方發現於該假冒應用程式的界面上，用戶可以自行輸入地址資料偽造一個到訪紀錄，

我哋有理由相信，該4名被捕人每次均以自行輸入地址的方法，偽造進出不同處所的到訪紀錄，而上述嘅假冒「安心出行」流動應用程式，就係坊間俗稱的「安心回家」。

除了上述4名被發現使用「安心回家」的被捕人外，一名男被捕人則在進入入境事務大樓時，意圖繞過入境處檢查人員，其後被截停。根據調查，該名被捕人涉嫌行使一張過往到訪入境事務大樓的「安心出行」應用程式截圖，意圖進入該大樓，假扮進入大樓前有使用「安心出行」掃瞄二維碼。5名披捕人仍在扣留調查中，暫時未有人被檢控。

黃長俊指警方亦留意到部分網上討論區充斥鼓吹下載不同假冒「安心出行」流動應用程式的言論，亦提供一連串教學協助用戶下載，警方給予嚴勵譴責， 並不排除會作進一步刑事調查。

警方呼籲市民盡快下載及使用「安心出行」，攜手減低病毒進一步擴散的風險。同時，亦勸喻市民千萬不要以身示法，根據香港例第200章刑事罪行條例, 行使虛假文書」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判14年監禁。

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責任編輯 李志強