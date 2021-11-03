【搜捕持刀疑犯】連環爆竊犯清水灣持長刀　警圍捕行動未有發現

▲ 清水灣上昨天下洋一帶搜捕連1名持刀連環爆竊犯。（Facebook將軍澳主場）

警方昨天在清水灣上下洋一帶，搜捕一名連環爆竊犯，至今未有發現。

將軍澳警區聯同東九龍機動部隊、東九龍衝鋒隊、水警東區及飛行服務隊昨天下午4時，在下洋搜捕一連環爆竊犯期間，遠距離發現一名可疑男子，該名可疑男子發現人員後立即逃跑。警方其後在附近發現數件物品，懷疑是近日在將軍澳發生的爆竊案贓物。警方的圍捕行動正在進行中。

警方稱，該名可疑男子年約40歲、身高約1.7米、中等身材，案發時戴鴨咀帽、身穿藍色格仔上衣、深色長褲，手持約2呎長刀。

警方呼籲市民如發現該名可疑男子，立即致電6277 4500聯絡將軍澳警區特遣隊人員。

【搜捕持刀疑犯】持刀連環爆竊犯逃去無蹤 將軍澳警區派直升機搜索清水灣一帶

▲ 警方清水灣上下洋一帶搜捕連1名持刀連環爆竊犯。（警方提供）

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責任編輯：余思嵐