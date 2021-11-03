【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　6旬漢英國返港確診碧瑤灣21座等處須強檢

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（3日）新增3宗個案，至今本港個案累計12,353宗，包括12,352宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎26至62歲。三人均由A組指明地區（高風險）抵港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。



上述個案中，個案12,357涉及一名62歲男病人，居於薄扶林碧瑤灣21座。他十月十六日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。

他在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士，須於11月4日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

昨日新增2宗輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。另初步確診少於5宗。詳情即看【下一頁】

郵輪「海洋光譜號」上月21日驗出復陽，衞生防護中心指令其停航21日，至11月11日始准再招待客人，皇家加勒比國際遊輪今（2日）再宣佈，取消海洋光譜號原定於11月4日、6日及8日的三個航程。對是次受政府公布停航影響的乘客，將全額退回已支付的船票費用及港務稅費。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡